Spari nella notte di Capodanno a Reggio, sei misure cautelari

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REGGIO CALABRIA – Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sui presunti episodi di intimidazione con spari nel quartiere di Arghillà Nord. Tre indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è scattato il divieto di dimora nell’intera provincia di Reggio Calabria.

Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. Eseguita un’ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura.

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili del reato di pubblica intimidazione con uso di armi. L’inchiesta, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia dei carabinieri, avrebbe ricostruito diversi episodi avvenuti nell’area. Nella notte del 1° gennaio 2026, sei degli indagati, insieme a un minorenne, avrebbero portato in luogo pubblico due pistole e almeno quattro fucili. Quindi avrebbero sparato circa un centinaio di colpi.

Secondo la ricostruzione investigativa, alcuni spari sarebbero stati esplosi ad altezza d’uomo. Una lavatrice è stata utilizzata come bersaglio, creando una situazione di pericolo e forte allarme tra gli abitanti della zona.

Nel corso delle indagini sarebbero stati inoltre individuati i responsabili di due distinti danneggiamenti, avvenuti tra gennaio e maggio 2026, ai danni di alcune telecamere installate nell’area, rese inservibili a colpi d’arma da fuoco.

Gli investigatori hanno sviluppato gli accertamenti attraverso attività tecniche e successivi riscontri, ricostruendo il quadro posto alla base delle misure cautelari. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alle dinamiche criminali nel quartiere di Arghillà, con particolare attenzione alla disponibilità e all’impiego di armi e agli episodi ritenuti in grado di incidere sulla sicurezza dei residenti.