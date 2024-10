Ospedale di Locri, arrivati altri otto medici cubani

1 minuto per la lettura

L’ospedale di Locri si arricchisce di altri 8 nuovi medici cubani, portando a 38 il totale dei professionisti cubani in servizio.

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Un nuovo importante contributo per l’ospedale di Locri. Questa mattina, 28 ottobre, sono arrivati all’ospedale di contrada Verga altri otto medici cubani che andranno a rinforzare il corpo medico ospedaliero. I nuovi professionisti, prima ricevuti dal sindaco di Locri Giuseppe Fontana e dall’assessore regionale Giovanni Calabrese, sono poi giunti in ospedale.

Intorno alle ore 11 accompagnati dal direttore sanitario ff Domenico Fortugno, i nuovi medici hanno iniziato le procedure per l’assunzione e effettuato le visite mediche. Nei prossimi giorni saranno presto nei reparti di assegnazione. Due medici sono stati assegnati al reparto di chirurgia generale, mentre gli altri andranno in angiologia, Chirurgia Generale, Cardiologia, Gastroenterologia, Ortopedia e Urologia. Un medico andrà a rinforzare il reparto di pronto soccorso. Attualmente in Calabria ci sono 334 medici cubani e si prevede di arrivare a 497. Nell’ospedale di Locri invece, sono già 30 i medici cubani in servizio. I primi sono arrivati a dicembre 2022, a questi primi 30 che ben si sono ambientati con il territorio e i pazienti, si andranno adesso ad aggiungere altri 8 giunti.