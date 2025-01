Ospedale di Locri, dopo il disservizio: torna attiva la linea telefonica

2 minuti per la lettura

Dopo giorni di disservizi, torna attiva la linea telefonica all’ospedale di Locri. Da oggi 3 gennaio 2025, medici, infermieri e cittadini possono finalmente comunicare telefonicamente in ospedale.

LOCRI- LOCRI- Finalmente una buona notizia per l’ospedale di Locri. Dopo giorni di disservizi che hanno paralizzato la struttura sanitaria, la linea telefonica è tornata attiva, oggi, 3 gennaio 2025. La situazione era stata denunciata dagli stessi medici e infermieri del nosocomio che si erano ritrovati a fronteggiare una nuova emergenza. «Non possiamo comunicare né all’interno dell’ospedale né fuori. Anche per fare un trasferimento con l’elisoccorso, per chiamare una consulenza ci dobbiamo arrangiare usando i nostri cellulari privati. O andando in giro per l’ospedale a chiedere consulenze». Avevano denunciato i sanitari.

ERA DA TRE GIORNI CHE ALL’OSPEDALE DI LOCRI NON FUNZIONAVA LA LINEA TELEFONICA

Una problematica che aveva sollevato un polverone di polemiche. Il presidente del Tribunale dei diritti del malato, Pino Mammoliti, aveva denunciato la gravità della situazione. Sottolineando come il direttore sanitario avesse segnalato il problema da tempo senza ottenere una soluzione. Mammoliti alle 12:25 di oggi 3 gennaio 2025, aveva anche proposto querela per il disservizio.

Il disservizio era iniziato a partire dal 30 dicembre 2024, una serie di guasti aveva reso impossibile comunicare con l’ospedale. I cittadini che chiamavano il numero del centralino venivano indirizzati verso altri ospedali, come se quello di Locri non esistesse più. Infatti, la solita voce che indirizza verso i vari reparti, fino a ieri 2 gennaio 2025, c’era una registrazione automatica che annuncia: «siete collegati con l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria tirrenica, il centralino è temporaneamente non attivo». Per poi prosegue: «per mettersi in contatto con l’ospedale di Polistena prema 1, per l’ospedale di Gioia Tauro prema 2 il centro di assistenza primaria di Palmi prema 3, il centro di assistenza primaria di Gioia Tauro prema 4, il centro di assistenza primaria di Oppido Mamertina prema 5, grazie». Come se l’ospedale di Locri non ci fosse più. Oggi, 3 gennaio 2025, i telefoni dell’ospedale dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria lato jonico hanno ripreso a funzionare.