Siccità a Reggio Calabria: turnazione per garantire acqua a tutti

2 minuti per la lettura

La severa siccità a Reggio Calabria ha costretto la Sorical ad adottare misure straordinarie per garantire l’alimentazione idropotabile in tutti i quartieri della città.

La severa siccità che sta colpendo la fascia ionica della Provincia di Reggio Calabria ha costretto la Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) a mettere in atto misure straordinarie per garantire l’alimentazione idropotabile in tutti i quartieri della città. A causa del continuo calo della portata dell’acquedotto Tuccio e dei consumi elevati, specialmente durante i fine settimana, la Sorical ha deciso di implementare una turnazione della distribuzione idrica nelle zone di Vito Superiore, Pietro Storta, Condera, Eramo Superiore, Pellaro Località Pantano, Lume, Ribergo, Nocille e Bocale.

In una nota ufficiale, la società ha dichiarato: «Procediamo a una distribuzione per zone in modo da garantire, per quanto tecnicamente possibile, una uniformità dell’erogazione della risorsa idrica alle utenze». Questo approccio mirato a ridurre al minimo i disagi per i cittadini, cercando di assicurare un accesso equo all’acqua potabile durante l’intero periodo di emergenza.

SICCITÀ A REGGIO CALABRIA: L’APPELLO DELLA SORICAL

La situazione è particolarmente critica nei fine settimana, quando i consumi idrici aumentano in maniera repentina, mettendo a dura prova le già scarse riserve disponibili. Per questo motivo, la Sorical ha rivolto un appello ai cittadini di Reggio Calabria e dei comuni della fascia ionica, esortandoli a contenere i consumi e a utilizzare l’acqua esclusivamente per scopi potabili. Le alte temperature e la mancanza di piogge significative hanno aggravato una condizione di siccità già preoccupante, rendendo indispensabile un uso responsabile delle risorse idriche. Ogni goccia conta e la collaborazione della comunità è cruciale per superare questo difficile momento.

L’emergenza idrica rappresenta una sfida significativa per l’intera provincia, che richiede un impegno collettivo e un’attenzione costante. La Sorical, dal canto suo, continua a monitorare la situazione e a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire l’approvvigionamento idrico, confidando nel senso civico e nella cooperazione dei cittadini.