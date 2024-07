Reggio: abbandono di rifiuti al Parco dell’Aspromonte. 7 denunce

1 minuto per la lettura

Reggio: a sette persone denunce per abbandono di rifiuti in autovetture nel Parco dell’Aspromonte in un’area del demanio fluviale

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bagaladi, assieme a personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo e del Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria reggina 7 persone accusate di abbandono di rifiuti e invasione di terreni in concorso, tutti proprietari o utilizzatori di diversi veicoli, incuranti dei danni che stavano arrecando all’ambiente.

I militari dell’Arma infatti, in prossimità della fiumara Tuccio nonché all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, hanno rinvenuto diverse autovetture e autocarri in evidente stato di abbandono e privi delle parti essenziali, con all’interno rifiuti vari, che di fatto invadevano un’area ricadente nel demanio fluviale. L’attività di contrasto dei reati in materia ambientale da parte dei Carabinieri è costante e quotidiana.

Molteplici, infatti, sono i servizi posti in essere al fine di combattere ogni forma di inquinamento con azioni mirate e selettive, volte a reprimere attività illegali, lo smaltimento illecito di rifiuti o il loro abbandono, per la difesa della salute dei cittadini e la salvaguardia dei territori.