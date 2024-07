Trenitalia, nuovi collegamenti serali per la Costa degli Dei

3 minuti per la lettura

Trenitalia, in collaborazione con la Regione Calabria e ArtCal, ha introdotto quattro nuovi collegamenti serali lungo la Costa degli Dei.

In risposta alla crescente domanda di mobilità turistica e intermodalità, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Calabria e ArtCal, ha introdotto quattro nuovi collegamenti serali lungo la tratta Lamezia Terme Centrale-Reggio Calabria Centrale via Tropea. Questo servizio sarà disponibile ogni venerdì e sabato fino al 31 agosto, oltre che il 15 agosto, offrendo un’opportunità unica per esplorare la suggestiva Costa degli Dei e scoprire le meraviglie della Calabria. Sono numerose le iniziative promosse da Trenitalia per una mobilità sempre più integrata e capillare, capace di rispondere alle esigenze dei viaggiatori e di valorizzare le bellezze della Calabria.

TRENITALIA: NUOVI COLLEGAMENTI COSTA DEGLI DEI

La Costa degli Dei, anche conosciuta come Costa Bella o Costa Tirrenica Vibonese, è una delle destinazioni turistiche più affascinanti della Calabria. Estendendosi per circa 55 chilometri, questa costa vanta spiagge mozzafiato, scogliere suggestive, acque cristalline e pittoreschi borghi marinari. Tra le località più rinomate troviamo Tropea, Zambrone, Pizzo, Capo Vaticano e Ricadi, ciascuna con il suo caratteristico fascino e le sue bellezze naturali. Con i nuovi collegamenti di Trenitalia, la Costa degli Dei diventa più accessibile, invitando turisti e locali a scoprire le sue meraviglie naturali e culturali. Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei tratti di costa più affascinanti d’Italia, con la comodità e l’efficienza del trasporto pubblico.

TRENITALIA, NUOVI COLLEGAMENTI SERALI COSTA DEGLI DEI: ORARI E FERMATE

I nuovi collegamenti serali mirano a facilitare gli spostamenti lungo una delle tratte più affascinanti della Calabria, con fermate nelle principali località costiere. Due treni percorreranno l’intera tratta tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, con fermate a Pizzo, Zambrone, Tropea e Rosarno, con i seguenti orari:

partenza da Reggio Calabria alle 19:33, arrivo a Lamezia Terme alle 22:25;

partenza da Lamezia Terme alle 23:40, arrivo a Reggio Calabria alle 2:27.

Altri due treni collegheranno Lamezia Terme e Rosarno, con fermate a Pizzo, Zambrone, Tropea, con:

partenza da Lamezia Terme alle 21:40, arrivo a Rosarno alle 23:18;

partenza da Rosarno alle 23:45, arrivo a Lamezia Terme all’1:20.

Questi collegamenti integrano il servizio turistico della Tropea Line, che già vanta 24 collegamenti nei giorni feriali. La Tropea Line percorre la spettacolare Costa degli Dei, toccando le località di mare più belle e frequentate, potenziando così l’offerta turistica della Regione.

TRENITALIA: NUOVI SERVIZI E INIZIATIVE ESTIVE

L’offerta estiva di Trenitalia in Calabria non si ferma qui. Il Cedri Line, operativo fino al 14 settembre, unisce Sapri a Paola con 14 collegamenti giornalieri, proseguendo per Cosenza e fermandosi nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri, come Praia a Mare, Scalea e Diamante. Inoltre, i passeggeri possono usufruire di sconti dedicati per salire a bordo della nave ibrida Galatea. Novità assoluta dell’estate è il Magna Grecia Line, che collega Sibari, Metaponto e Taranto, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i turisti.

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI SULLA COSTA IONICA

Trenitalia ha rafforzato i collegamenti giornalieri sulla costa ionica, con 10 treni tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e 25 tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo. L’offerta festiva è stata potenziata per includere destinazioni balneari come Annà, e ci sono 18 collegamenti feriali da Reggio Calabria a Catanzaro Lido, con fermate a Soverato, paradiso degli ippocampi.

SCONTI E CONVENZIONI

Gli utenti dei regionali di Trenitalia possono usufruire di sconti per accedere all’Acquapark Odissea 2000, alle Terme Luigiane e della Sibaritide, e ad altre attrazioni turistiche della Regione.

ESPERIENZE INTEGRATE CON TRENO+BUS

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio, Trenitalia offre soluzioni integrate treno+bus, acquistabili su tutti i canali di vendita. Tra queste, il collegamento Palmi-Palmi Tonnara per raggiungere la Costa Viola, e Catanzaro Lido-Museo Scolacium per visitare il parco archeologico di Skylletion. Altre combinazioni includono Rossano-Rossano Museo della Liquirizia e collegamenti per l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, le Università di Cosenza e Catanzaro, e numerose attrazioni turistiche della regione.