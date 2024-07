Chiuso l’aeroporto di Reggio: ritardi e cancellazioni, disagi per i passeggeri

1 minuto per la lettura

Intenso traffico aereo a Lamezia Terme: con la chiusura temporanea dell’aeroporto di Reggio, molti ritardi e cancellazioni di voli

LAMEZIA TERME – Causa chiusura dell’aeroporto di Reggio Calabria per l’incidente all’elicottero dei vigili del fuoco, tutti i voli sono stati dirottati sull’aeroporto di Lamezia Terme, quindi poi ripartiti per le loro destinazioni anche da Lamezia Terme (come il volo di ieri sera Ryanair per Barcellona previsto da Reggio Calabria ma partito poi da Lamezia Terme). Inoltre, a causa della chiusura degli aeroporti di Milano Malpensa per maltempo e di conseguenza perdita dello slot (gestione del traffico aereo) diversi voli hanno subito ritardi fino a 4 ore e alcuni cancellati diretti a Malpensa.

Inoltre è stato cancellato un volo Ita per Roma Fiumicino per un problema tecnico e il volo Ita per Linate di stamattina 23 luglio 2024, così come alcuni voli diretti e in partenza stamattina da Reggio Calabria sono stati dirottati a Lamezia Terme così come due voli, di cui uno in nottata, per un malore a un passeggero su un volo Egitto Malpensa e su un volo Croazia – Napoli di ieri pomeriggio. Dopo l’atterraggio e le prime cure sono stati ricoverati in ospedale.

Giornata da incubo anche per i passeggeri aerei dei voli Bergamo Crotone e Crotone Bergamo, che, nella giornata di ieri, lunedì 22 luglio, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Ryanair viaggiatori. Nella fattispecie, il volo Bergamo Crotone FR3396 doveva partire alle 08:10 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 14:35. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Crotone Bergamo FR3397 con partenza prevista alle 10:25 ed i viaggiatori sono atterrati alle 16:49.