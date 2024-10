Aeroporti, Ita investe ancora su Reggio e Lamezia, da e per Linate

2 minuti per la lettura

Ita investe ancora sugli aeroporti di Reggio e Lamezia con voli da e per Milano Linate. Cannizzaro: “Quattro voli night-stop, Reggio non li aveva mai avuti”

“Quattro voli night-stop Reggio Calabria non li aveva mai avuti, vale a dire ben 4 aerei che ‘dormono’ nell’aeroporto dello Stretto pronti a ripartire all’alba del giorno seguente. Ma nell’era Occhiuto succede anche questo in Calabria”. A dare l’annuncio è l’onorevole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatore della Calabria che esprime “grande soddisfazione perché Ita ha deciso di investire ancora sia su Reggio che su Lamezia, incrementando il ventaglio di opportunità da e per la nostra regione.”

Ita Airways ha infatti ripristinato il volo mattino-sera su Milano Linate dall’aeroporto di Reggio Calabria. La tratta Reggio Calabria – Milano Linate partirà alle 06:15 con arrivo nel capoluogo Lombardo alle 07:55. Mentre per la tratta Milano Linate – Reggio Calabria il decollo è previsto alle 21:20 con arrivo in Calabria alle 23:05.

“Una novità che molti da tempo desideravano. Dal prossimo mese – spiega Cannizzaro – Reggio avrà questo volo aggiuntivo che eleverà a 3 i collegamenti giornalieri con Milano, snodo cruciale per diverse ragioni. Gli orari consentiranno inoltre di poter fare andata e ritorno nella stessa giornata, rispondendo quindi alla richiesta di tantissimi utenti”.

Stesso sistema di Reggio anche sull’aeroporti di Lamezia Terme, dove il volo Ita da Linate arriverà alle ore 20:05 e ripartirà 45 minuti dopo. “Sono ‘incastri’ che per un certo tipo di utenza sono davvero decisivi”.

“Dopo aver messo la Calabria in vetrina nello spot di bandiera, sponsorizzando i nostri luoghi di punta da visitare, siamo davvero felici che la compagnia aerea italiana abbia deciso di consolidare ancora di più presenza e investimenti sul nostro territorio” prosegue Cannizzaro. “È il sintomo di una Calabria sempre più attrattiva, sempre più forte in credibilità politico-istituzionale e di fiducia nella crescita del nostro territorio. Pertanto, ringrazio fortemente Ita e tutti i suoi dirigenti. Per averci creduto quanto noi e Sacal per l’impegno che sta mettendo per far cambiare passo al sistema aeroportuale calabrese”.

“Tutto questo – conclude – ovviamente è potuto accadere solo grazie alla guida lungimirante del Presidente Roberto Occhiuto e di una grande squadra, quella di Forza Italia e del CentroDestra, che sta lavorando senza soluzione di continuità per una Calabria più dinamica, più efficiente e più consapevole dei propri mezzi!”