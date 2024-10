Reggio Calabria, al via il programma “Strada facendo”

2 minuti per la lettura

Parte a Reggio Calabria il programma straordinario “Strada facendo”, un progetto di rifacimento delle strade cittadine che prevede un investimento complessivo di circa venti milioni di euro.

REGGIO CALABRIA – Parte a Reggio Calabria il programma straordinario “Strada facendo”, un progetto di rifacimento delle strade cittadine che prevede un investimento complessivo di circa venti milioni di euro. Presentato dal sindaco Giuseppe Falcomatà insieme all’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino, al consigliere comunale delegato Franco Barreca e al dirigente del settore Lavori pubblici Bruno Doldo, il programma segna un’importante svolta per la riqualificazione urbana della città.

IL PROGRAMMA “STRADA FACENDO”

«Non si tratta solo del rifacimento del manto stradale», ha sottolineato Falcomatà durante la conferenza stampa di presentazione. «Questa è un’operazione più complessa che riguarda anche i sottoservizi (tombini, caditoie) che provocano nel tempo la necessità di ulteriori interventi. Si tratta di un investimento di circa venti milioni di euro che riusciamo a fare grazie all’uscita dal piano di riequilibrio».

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il progetto, reso possibile dall’uscita dal piano di riequilibrio finanziario che ha limitato le capacità di spesa del Comune negli ultimi anni, mira a riqualificare non solo le strade del centro cittadino, ma anche le aree periferiche e collinari. «Non dobbiamo dimenticare gli effetti negativi che abbiamo subito in questi anni, tra i quali l’impossibilità di accendere mutui per dare un segnale decisivo alla città perché come vedrete sono interventi che riguardano soprattutto le zone rivierasche, le zone periferiche e collinari del nostro territorio».

Alcuni lavori sono già stati completati, mentre altri sono in corso d’opera. A questi seguiranno ulteriori interventi mirati al ripristino della sicurezza e del decoro dei marciapiedi, oltre a un controllo più stringente sulle attività degli operatori privati, responsabili spesso di danneggiamenti alle strade appena riparate.

Un altro aspetto centrale del programma è l’attenzione alle esigenze delle diverse aree della città. «Ringrazio i consiglieri di maggioranza per aver contribuito ad individuare, rispetto alle diverse sensibilità territoriali, le strade che necessitavano degli interventi e, l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino e il dirigente del settore Lavori pubblici Bruno Doldo».

RIDUZIONE SENSO DI ABBANDONO DEI QUARTIERI PERIFERICI

Il programma “Strada facendo” non è solo un’iniziativa di manutenzione stradale, ma un progetto più ampio che ambisce a ridurre il senso di abbandono percepito soprattutto nei quartieri periferici. «Non è solo una riqualificazione stradale ma sono interventi che hanno l’ambizione di ridurre, non eliminare, quel senso di abbandono che sovente ascoltiamo quando ci confrontiamo con questi concittadini che abitano nei quartieri periferici», ha affermato il sindaco di Reggio Calabria, evidenziando l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali.