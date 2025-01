3 minuti per la lettura

Il maltempo causa disagi ai viaggiatori sulla tratta Reggio Calabria – Salerno, cancellazioni e ritardi dei treni: circolazione ferroviaria sospesa tra Paola e San Lucido.

REGGIO CALABRIA- La linea ferroviaria Reggio Calabria – Paola – Salerno è nuovamente interrotta tra le stazioni di Paola e San Lucido. Mentre, è in graduale ripresa tra Paola e Diamante. e I problemi di circolazione sono iniziati dalle ore circa 1 di questa notte, 14 gennaio 2024, a causa dei danni provocati dal maltempo. La situazione sta causando gravi disagi al traffico ferroviario, con treni Alta Velocità, Intercity e Regionali soggetti a ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Sul posto ci sono i tecnici per il ripristino della circolazione.



I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Al momento ci sono in programma delle cancellazioni dei treni Regionali, mentre per i treni Alta Velocità e Intercity cancellati e limitati.

Visto la circolazione ferroviaria sospesa a causa dei danni del maltempo, al momento Trenitalia avvisa su quelli che sono i treni che subiscono variazioni.

MALTEMPO, CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA TRA PAOLA E SAN LUCIDO, I TRENI CHE AL MOMENTO SUBISCONO VARIAZIONI

FR 8418 Reggio Calabria Centrale (5:52) – Venezia Santa Lucia (15:32): cancellato tra Longobardi e Roma Termini.

Il treno FR 8509 Sibari (6:24) – Bolzano (15:48): termina la corsa a Verona Porta Nuova.

FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:30) – Torino Porta Nuova (18:00): termina la corsa a Lamezia Terme Centrale .

Inoltre il treno FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:52): termina la corsa a Battipaglia.

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02): termina la corsa a Napoli Centrale.

FR 9642 Reggio Calabria Centrale (8:53) – Torino Porta Nuova (19:10): origine da Roma Termini.

è stato cancellato FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:28): cancellato.

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (9:52) – Torino Porta Nuova (21:00): origine da Napoli Centrale.

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24): termina la corsa a Napoli Centrale.

Termina la corsa a Roma Termini il FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29)

Il treno FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (22:02): termina la corsa a Roma Termini.

FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:46) – Roma Termini (19:15): cancellato.

FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:11) – Roma Termini (20:25): origine da Battipaglia.

FR 8529 Bolzano (17:10) – Roma Termini (22:15): origine da Verona Porta Nuova.

Mentre l’IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Roma Termini (13:34): termina la corsa ad Amantea.

IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34): termina la corsa a Siracusa.

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02): termina la corsa a Salerno.

E’ cancellato tra Rosarno e Salerno l’IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34)

Si fermerà invece a Napoli centrale, il treno IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55)

TRENI CANCELATI

IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:05) – Roma Termini (17:34): cancellato.

IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:20): cancellato.

Anche l’IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:22) è stato cancellato.

Cancellato anche l’IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:28) sezione dell’IC 723

ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:45) del 13 gennaio: termina la corsa a Paola.

Terminerà la corsa a Paola anche il treno ICN 1955 Roma Termini (19:48) – Siracusa (9:01)

ICN 1960 Siracusa (21:45) – Milano Centrale (10:34) del 13 gennaio: origine da Villa San Giovanni.

Termina la corsa a Paola.ICN 1959 Roma Termini (23:49) – Siracusa (12:29) del 13 gennaio.

ICN 1957 Messina Centrale (5:55) – Palermo Centrale (9:22) sezione dell’ICN 1955: cancellato.

ICN 1961 Messina Centrale (9:20) – Palermo Centrale (12:31) sezione dell’ICN 1959: cancellato.

Cancellati anche: ICN 1964 Palermo Centrale (12:58) – Messina Centrale (16:20): cancellato e ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10): origine da Battipaglia.

Così come ICN 1954 Palermo Centrale (17:20) – Messina Centrale (20:41)

ICN 1974 Siracusa (17:46) – Roma Termini (6:05): origine da Villa San Giovanni.

ICN 1958 Palermo Centrale (20:25) – Messina Centrale (23:40): cancellato.