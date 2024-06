1 minuto per la lettura

Al ballottaggio, Simona Scarcella è eletta sindaco di Gioia Tauro con 4.867 e il 54,36% delle preferenze. Mariarosaria Russo si ferma al 45,64%.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA)- Un nuovo capitolo è scritto nella storia di Gioia Tauro, dove per la prima volta nella storia una donna siederà sulla poltrona di sindaco. Simona Scarcella ha conquistato la fiducia degli elettori , ottenendo la vittoria nel derby al ballottaggio tutto in rosa contro la sfidante Mariarosaria Russo.

Avvocato, Scarcella, neo sindaco di Gioia Tauro, candidata sostenuta dal centrodestra, ha superato la sfidante con 4.867 voti e il 54,36% delle preferenze. Ottiene dieci seggi mentre la dirigente scolastica Russo si ferma a 4.086 voti per un totale del 45,64% delle preferenze e ottiene quattro seggi. Un seggio invece viene assegnato ad una delle liste della coalizione, come composta al primo turno elettorale per il candidato sindaco Rosario Schiavone. A Gioia Tauro su 16.312 gli elettori, solo 9.154 (56,12%) poco più della metà si sono recati al seggio per votare al ballottaggio. 148 le schede nulle, 53 quelle bianche mentre non è stata contestata alcuna scheda.