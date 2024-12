“Reggio città natale”, presentato il programma natalizio

4 minuti per la lettura

Reggio Calabria, presentato il programma natalizio “Reggio Città natale”, sarà ricco di iniziative per coinvolgere ogni quartiere e ogni fascia d’età.

REGGIO CALABRIA- Reggio Calabria si prepara a vivere un Natale magico. La città dello Stretto ha presentato oggi, 30 novembre 2024, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il programma degli eventi che animeranno le festività fino all’Epifania. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i quartieri e di creare un’atmosfera natalizia inclusiva, anche per le famiglie in difficoltà.

«Un programma puntuale e variegato- ha dichiarato il sindaco- che contribuirà a creare il tipico clima natalizio attraverso luci, musica, spettacoli e tutto ciò che rende magico questo periodo dell’anno. Per tutti ed ovunque. Perché è frutto di una precisa scelta il voler portare questo clima e quest’atmosfera oltre i confini del centro storico. In ogni quartiere, e per tutti i cittadini». Un Natale che si vuole rivolgere con particolare attenzione, anche a tutte le famiglie in difficoltà. L’intendo dell’amministrazione è di riuscire a far vivere, non solo a loro ma anche ai loro figli, la tipica atmosfera natalizia.

«Un palinsesto a 360 gradi. Che valorizza le straordinarie e le tante associazioni che operano sui territori. Una traccia positiva – ha specificato Falcomatà-.su cui lavorare per far aumentare quel sentimento di identità e di appartenenza che vogliamo inserire in ogni attività amministrativa».

Tutto il programma è finanziato dai fondi europei, vincolati, destinati alla rigenerazione sociale; quindi anche alle attività culturali. Fondi che, per la loro stessa natura, non possono essere impiegati per altri settori d’intervento dell’attività amministrativa. Oltre 600 mila euro che non graveranno minimamente su nessun cittadino. A descrivere il programma nei dettagli è stato l’assessore Carmelo Romeo, con delega alla Programmazione. L’assessore ha evidenziato lo spirito che ne ha ispirato gli indirizzi amministrativi: un “Natale di e per tutti” in cui tornano protagonisti i territori ed i soggetti che vi operano.

«Un Natale che mette al centro i bambini, le fasce economicamente fragili della popolazione. L’attrattività turistica e quindi commerciale, l’offerta culturale variegata e qualitativamente alta, la distribuzione degli eventi in tutti i quartieri. L’installazione di luminarie artistiche di prestigio in piazze e vie centrali con lo slogan “M’Illumino di Reggio”». Scrivono da Palazzo San Giorgio.

“Reggio città natale” per tutti, previsto anche uno spettacolo dei droni

Le parole d’ordine di questa programmazione sono: solidarietà, rinascita culturale e turistica, coinvolgimento corale di tutta la città, magia natalizia. Villaggi tematici, concerti, artisti di strada, prodotti tipici, teatro, cinema e tanto altro ancora. La città sarà abbellita, addobbata e ravvivata per quasi ogni giorno a partire già dal primo dicembre con un grande concerto al Teatro Cilea- fino all’Epifania. Viene anche preannunciato uno spettacolo d’impatto con 500 droni ad altezza Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di alto valore attrattivo.ò L’intento di creare un evento unico che faccia parlare a livello nazionale della nostra città.

I due vicesindaci Carmelo Versace e Paolo Brunetti di città metropolitana e comune assieme ai rispettivi delegati alla Cultura (Filippo Quartuccio) ed al Turismo (Giovanni Latella) hanno sottolineato l’impegno per la sinergia istituzionale tra i due Enti volta a realizzare un programma di assoluto livello che incroci quei bisogni espressi negli anni dagli operatori commerciali, dalle associazioni culturali, dalle parrocchie e da ogni altro soggetto ed attore della nostra comunità.

Un Natale di rinascita e solidarietà

«Dopo il ricco ed articolato programma de “L’Estate Reggina”, si è in grado finalmente di poter programmare attività ed iniziative per un Natale che vuole riportare Reggio ad un ruolo di primo piano rendendola appetibile non solo agli occhi dei propri cittadini ma anche per i tanti giovani o professionisti di rientro per le vacanze e, soprattutto, per i numerosi turisti la cui presenza ormai registra un trend in crescita da mesi».

Obiettivo quello del programma “Reggio città natale” che sarà possibile raggiungere grazie ad una collaborazione inter-istituzionale importante. Con Museo Nazionale, Università e con la Regione Calabria- in particolare- per il grande evento del Capodanno. Appuntamento rituale con la cittadinanza, l’8 dicembre, per l’accensione dell’albero a piazza Duomo che inaugura formalmente il ciclo festivo natalizio. «Albero che quest’anno avrà con un’altezza di circa 20 metri ed una forte caratterizzazione artistica e identitaria.