San Luca, insediato il primo Consiglio Comunale dei ragazzi

1 minuto per la lettura

San Luca, un futuro nelle mani dei giovani: è Marika Pelle, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi che si insediato giovedì mattina.

SAN LUCA- Un soffio di novità e di partecipazione ha investito la comunità di San Luca. Ieri mattina, 23 gennaio, si è insediato il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazzi, frutto delle elezioni tenutesi lo scorso 9 dicembre presso l’Istituto Comprensivo San Luca – Bovalino. Una novità nella novità perché a guidare il consiglio comunale dei ragazzi sarà una ragazza. È Marika Pelle il sindaco eletto dai suoi coetanei.

A fine dell’iniziativa la neo proclamata Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze ha preso la parola per ringraziare i presenti ed illustrare il programma di mandato. I quindici componenti del primo Consiglio comunale dei ragazzi sono: Scalia Teresa, Nirta Francesco, Pizzata Maria Katia, Mammoliti Marco, Rechichi Antonella, Pizzata Caterina, Versaci Lucia, Tallarita Antonella, Bartolo Antonio Angelo, Cosmo Antonio, Giorgi Antonia, Grasso Giuseppe, Barbatano Fatima Maria e Marando Teresa,

Presente all’insediamento, il Commissario Prefettizio Rosario Fusaro che al momento guida il comune di San Luca. Fusaro ha rivolto un caloroso augurio ai giovani amministratori, sottolineando l’importanza di questo percorso formativo. «Quello che vi aspetta è un impegno importante», ha spiegato il commissario Prefettizio. È intervenuta anche la Sub Commissaria Irene Calabrò, che ha preso l’incarico da pochi mesi in aiuto al commissario. In rappresentanza della scuola, è stata presente la Dirigente scolastica Daniela Perrone. Il consiglio comunale dei ragazzi rimarranno in carica per due anni come da regolamento adottato dall’Amministrazione Comunale.