Favuriti, il festival dell'accoglienza in Calabria

2 minuti per la lettura

Riprendono da Delianuova, in provincia di Reggio Calabria gli appuntamenti con “Favuriti”, il festival itinerante dell’accoglienza

«IL termine favuriti mi riporta alla mente quando da bambino, tra gli anni 1965/75, accompagnavo mio padre a trovare i contadini per vendere le prime macchine agricole. Un’epoca in cui i contadini vivevano in case fatte prevalentemente in modo rustico, senza neanche l’elettricità. Si percepiva la povertà oltre che il duro lavoro, ma tutte sprigionavano dignità. Appena bussavi alla porta venivi accolto con un favuriti, trasiti». Con queste parole l’imprenditore calabrese Antonino De Masi rievoca quell’essenza di genuinità, semplicità e accoglienza che si ritrovano in quella ratio di nascita e rinascita, lotta e resistenza del progetto “Favuriti” da lui ideato e che il 3 agosto rinnova l’appuntamento in una seconda tappa calabra a Delianuova (Rc).

Dopo la serata del 30 luglio, nella splendida cornice del Magna Grecia Film Festival di Catanzaro, il secondo appuntamento con il progetto “Favuriti” è previsto proprio nella significativa giornata regionale sull’educazione alla legalità a Delianuova. Durante l’iniziativa sarà presente l’imprenditore De Masi, la cantautrice e cantastorie popolare Francesca Prestia e l’orchestra giovanile di fiati “Giuseppe Scerra”.

Un tentativo rivoluzionario di ribellione alle logiche di un sistema criminale quello messo in moto da Nino De Masi che si ripropone, grazie anche all’anima girovaga e la capacità di far rete sul territorio, «di tentare una rivoluzione culturale e sociale, diffondere il senso di giustizia e promuovere la legalità, cercando di essere per quello che rappresento l’innesco di tale azione» ha dichiarato l’imprenditore.

E De Masi che ha fatto della sua vita un esempio di coraggio sfidando le cosche, subendo attentanti e vivendo sotto scorta sottotitolo migliore non avrebbe potuto scegliere per il suo progetto di attivismo culturale e sociale “Favuriti- a tu a chi apparteni?” cercando con il proprio impegno di consolidare un senso di appartenenza a qualcosa che rimandi al giusto, al bello, alla libertà, elementi di contrasto alla paura e alla criminalità.

La programmazione proseguirà il 5 agosto nella suggestiva cornice del borgo di San Giovanni in Fiore nell’ambito del programma culturale “Estate Florense”. L’incontro, moderato dal giornalista Emiliano Morrone vedrà protagonisti De Masi e il cantautore Peppe Voltarelli, con la partecipazione del sindaco Rosaria Succurro. Voltarelli, pluripremiato premio Tenco e fondatore del gruppo “Il parto delle nuvole pesanti”, concluderà l’iniziativa con un suo set musicale.

Ma il dinamismo del progetto non si ferma qui. La seconda parte di Favuriti proseguirà infatti con il coinvolgimento attivo di giovani studenti calabresi con laboratori, incontri con personalità del mondo dell’arte visiva e del cinema, chef stellati, autori e fotografi il tutto in una cornice più ampia di un percorso creativo volto a creare stimoli di crescita e d’impegno civico. La parte finale del progetto culminerà con la realizzazione di un expo finalizzato alla promozione delle eccellenze e delle bellezze della Calabria.