Vacanze 2024: Tropea e Reggio Calabria tra le mete più ambite

1 minuto per la lettura

Secondo Jetcost, il motore di ricerca di hotel e voli, tra le mete italiane più ambite per le vacanze di luglio 2024 ci sono Tropea e Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA- Sole, mare e relax: sono questi gli ingredienti delle vacanze ideali per gli italiani, che quest’anno sembrano avere una gran voglia di partire. Secondo Jetcost, il motore di ricerca di hotel e voli, le prenotazioni di alloggi per luglio 2024 sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, già un record. Tra le mete più ambite figurano le classiche località balneari, con ben 74% delle ricerche concentrate su destinazioni di mare. Tra queste, spiccano Napoli, Jesolo, Roma, Lampedusa, Capri, San Vito lo Capo, Rimini, Riccione, Favignana e, in decima posizione, Tropea. La Calabria si distingue come una delle regioni più gettonate per le vacanze di luglio, con ben due città presenti nella top 40 di Jetcost: Tropea in decima posizione e Reggio Calabria al 40esimo posto.

Questo dato conferma l’appeal di questa regione, che vanta un patrimonio paesaggistico e storico di grande valore, unito a un’offerta turistica in continua crescita.