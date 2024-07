Reggio Calabria, Fashion Day dello Stretto: al via la VI edizione

2 minuti per la lettura

Fashion Day dello Stretto: la VI edizione trasformerà l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” in un palcoscenico di eleganza e creatività.

Il conto alla rovescia è terminato: nelle serate del 25 e 26 luglio, la VI edizione della Fashion Day dello Stretto trasformerà l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” in un palcoscenico di eleganza e creatività.

FASHION DAY DELLO STRETTO: CONFERENZA STAMPA

La presentazione dell’evento si è tenuta recentemente a Palazzo San Giorgio. Gli organizzatori, Antonio Sapone e Giovanni Barcella, insieme ad altri membri dell’associazione culturale Arte e Moda sullo Stretto, tra cui i parrucchieri Pasquale Cutrupi e Antonella Morabito e la make-up artist Elisa Trunfio, hanno illustrato i dettagli della manifestazione.

FASHION DAY DELLO STRETTO: OSPITI D’ONORE

Come da tradizione, la Fashion Day dello Stretto si svolgerà in due serate ricche di eventi. Tra gli ospiti d’onore ci saranno l’artista e orafo Antonio Affidato e Pasquale Guadagno, noto volto televisivo impegnato nella sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

STILISTI

La Fashion Day presenterà un mix eclettico di alta moda, con una selezione di brand e stilisti locali e nazionali. Sfileranno in passerella le creazioni di Aemme Boutique di Antonino Mangiola e V Boutique 2.0 con Daniele Nicoletti. Non mancheranno le creazioni di Wanda Simone, orafa della Bottega degli Orafi, dell’Accademia New Style – Scuola di moda e design e della Moema Academy. Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare le collezioni di Marinella De Vita, Giuseppe Cupelli (stilista e responsabile settore moda del festival Moda Movie), Callisto di Valentino de Rose, Etiquette 27 di Francesco e Nicole, e Saro Taranto finalista del concorso Moda Movie 2024. I costumi della Golden Point di Villa San Giovanni e la sfilata dei quadri dell’artista Francesco Fortugno completeranno un programma ricco di sorprese e innovazioni.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

Le serate saranno accompagnate dalle esibizioni musicali di Martina, vincitrice di Sanremo Junior 2019, Desirée di The Voice, e Mariolina con Samuel al pianoforte. Inoltre, il Club delle 500 di Enzo Polimeni sarà presente con una selezione di auto d’epoca.

Con una combinazione di moda, arte e musica, la Fashion Day 2024 promette di essere un evento di grande interesse per tutti gli appassionati e professionisti del settore.