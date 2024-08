1 minuto per la lettura

La casa editrice siciliana Di Nicolò Edizioni conquista il Premio Apollo 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Arena dello Stretto a Reggio Calabria.

La Di Nicolò Edizioni, una giovane e dinamica casa editrice siciliana, ha conquistato il prestigioso Premio Apollo 2024 con il romanzo “Le pentole del diavolo” di Gerardo Rizzo. Il riconoscimento è stato assegnato durante la XIX edizione della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo” nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto a Reggio Calabria.

PREMIO APOLLO 2024

La cerimonia di premiazione, avvenuta nella seconda serata del festival, ha visto la partecipazione di una platea selezionata, composta da rappresentanti delle case editrici in gara e dalla presidente di Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò. Il Premio Apollo, giunto alla sua XIX edizione, ha dimostrato ancora una volta di essere un’importante piattaforma per la promozione e la valorizzazione della cultura e della letteratura del Mediterraneo.

In una nota ufficiale, si sottolinea: «Un contest di grande successo che dà ampio risalto al mondo dell’editoria, contribuendo con un sostegno concreto alla promozione culturale dei nostri territori». Il premio non è solo un riconoscimento per l’opera vincitrice, ma un segnale di crescita e di forte impegno nel sostegno alla cultura, evidenziando la vitalità e la varietà della produzione letteraria.

La manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”, che da diciannove anni arricchisce il territorio reggino, si conferma come un importante punto di riferimento culturale. Con una crescita continua e un numero crescente di partecipazioni da Calabria e Sicilia, il Premio Apollo si inserisce in un contesto che celebra il legame tra le due sponde del Mediterraneo. La manifestazione si afferma così come ponte ideale tra le culture, unite dalla passione per l’arte e la letteratura, e un’importante occasione per far conoscere e apprezzare le eccellenze del nostro patrimonio culturale.