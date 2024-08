Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Bagaladi 2024

4 minuti per la lettura

Il Comune di Bagaladi ha ospitato la ventesima tappa di Miss Italia Calabria. Miss città di Bagaladi 2024 è Veronica Falsone.

BAGALADI (REGGIO CALABRIA) – Miss città di Bagaladi 2024 è Veronica Falsone di Reggio Calabria. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Ilaria Logullo di Torano Castello. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Giulia Azzinnaro di Cosenza.

Il Comune di Bagaladi ha ospitato la ventesima tappa di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo il pubblico per l’ospitalità e la calorosa accoglienza, l’amministrazione comunale di Bagaladi, il sindaco Santo Monorchio, la Regione Calabria e Calabria Straordinaria che, grazie al contributo della Legge 13/85, insieme al Comune di Bagaladi hanno sostenuto questa bella manifestazione. Venite a visitare Bagaladi. Venite in Calabria! Ringraziamo per il supporto il fraterno amico Franco Trunfio. Come sempre, vogliamo ringraziare la nostra super squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi al concorso sul sito ufficiale di Miss Italia e ad unirsi a noi in questa fantastica avventura».

VENTESIMA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: BAGALADI

Il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio ha evidenziato l’importanza del connubio tra la valorizzazione dei talenti, della bellezza e della personalità delle aspiranti miss e la promozione del territorio, aggiungendo: «Abbiamo ospitato Miss Italia Calabria anche negli anni precedenti. Ringrazio la Regione per il contributo della Legge 13/85 che ci ha consentito di realizzare questo evento. Miss Italia è un veicolo di bellezza. Abbiamo bisogno di far vedere una nuova narrazione della Calabria. Mi auguro che la nostra rappresentante e le miss in generale possano raccontare il territorio in tutto il suo splendore».

«Il nostro Comune è capofila di una strategia nazionale delle aree interne volta ad arrestare lo spopolamento. Borghi come questo sono spesso “dimenticati” o narrati male; invece, racchiudono non solo bellezze naturali ma anche valori particolarmente importanti. Riteniamo di avere una comunità molto ospitale, testimone della filoxenìa che nell’Area Grecanica significa accoglienza. Questo per noi è un grande punto di forza. Qui, si può trascorrere una vita lenta. Quella vita che ti consente di guardare negli occhi le persone, di farti raccontare da dove provengono e dove vorrebbero andare. Poi, abbiamo meravigliosi monumenti come l’Annunciazione, e il Crocifisso del ‘500. La Calabria è una terra da riscoprire», ha concluso il sindaco.

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Miss Italia Calabria è un viaggio attraverso la cultura, la tradizione e la bellezza: la nuova edizione, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, rappresenta una celebrazione autentica delle radici calabresi. Una manifestazione che ha dimostrato come la bellezza possa essere un veicolo potente per raccontare l’identità di un territorio.

La direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall’Accademia New Style- Scuola di moda e design di Franca Trozzo, hanno creato un’atmosfera suggestiva, valorizzando le radici culturali della Regione. La sigla ufficiale “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha accompagnato l’intera manifestazione, sottolineando il messaggio di orgoglio e appartenenza alla terra calabra.

La serata, condotta da Andrea De Iacovo, è stata arricchita dall’esibizione della cantante calabrese Ilenia Mazza. In questa edizione, l’esperta di dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini ha offerto alle aspiranti miss un supporto prezioso, permettendo loro di affrontare il palco con maggiore sicurezza e serenità.

MISS CITTÀ DI BAGALADI 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della ventesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Santo Monorchio (sindaco di Bagaladi), Domenico Romeo (consigliere comunale di Bagaladi), Maria Concetta Alampi (consigliere comunale di Bagaladi), Fortunata Plutino (imprenditrice), Dominella Marra (sarta), Antonella Pangallo (Proloco Bagaladi), Francesca Russo (Miss Calabria 2021), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giovanni Dorato (Amato Dorato Gioie di Reggio Calabria- Miluna), Federica Giuffrè (consulente tecnica Framesi).

MISS CITTÀ DI BAGALADI 2024

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Bagaladi 2024 ha confessato «Sono molto contenta di aver raggiunto questo traguardo a Bagaladi. Dedico questa fascia a Carmela, una mia cara amica originaria di questa città che non c’è più. Grazie a Miss Italia mi aspetto di vivere un’esperienza diversa, crescere a livello personale e professionale. Spero di poter frequentare un corso di teatro ed entrare nel mondo dello spettacolo».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 10 a Cleto, l’11 a Colosimi, il 12 a Lungro, il 13 a Caminia, il 14 a Mottafollone, il 15 a Condofuri e il 16 a Mirto Crosia. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.