Al via la seconda edizione di Taurianoir

Taurianova, proclamata Capitale Italiana del Libro 2024, si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del mistero con la seconda edizione di “Taurianoir”, il festival dedicato al genere poliziesco e investigativo. Venerdì 23 e sabato 24 agosto, la storica Piazza Garibaldi si trasformerà in un teatro a cielo aperto, dove crimini di carta, fumetti e fiction tv si intrecceranno in un viaggio letterario e artistico curato dall’associazione culturale Parallelo 38.

SECONDA EDIZIONE TAURIANOIR

Emanuela D’Eugenio, presidente dell’associazione Parallelo 38, esprime con entusiasmo la crescita di questo evento: «”Taurianoir”, festival del giallo, giunge alla sua seconda edizione. Nato lo scorso anno da un’idea dell’assessorato alla cultura, ha visto crescere il suo ruolo nel panorama degli eventi cittadini attraverso l’impegno costante dell’associazione culturale Parallelo 38, che nel 2023 è stata partner del festival e alla quale è stata affidata per il 2024 la direzione artistica. Un segno tangibile di fiducia e collaborazione tra il mondo delle istituzioni e quello dell’associazionismo che traccia, nel contempo, all’interno di Taurianova Capitale del Libro un percorso fatto di eventi caratterizzati dalla grande partecipazione di pubblico».

PROGRAMMAZIONE TAURIANOIR

Dopo il successo del Gala della Poesia, Parallelo 38 ha raccolto la sfida di creare un cartellone di prestigio per “Taurianoir”. Sedici ospiti, tra cui autori, fumettisti, musicisti e attori, si alterneranno in due serate all’insegna del giallo e del noir. Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova, sottolinea l’importanza del festival nel contesto più ampio della programmazione culturale della città: «Prosegue la lunga estate culturale che sta animando la nostra città. Dalla primissima edizione della Fiera del libro, al “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova” ed eventi come “Note d’autore”, stiamo vivendo settimane intense, ricche di appuntamenti tra arte, tradizione, musica e letteratura».

«Adesso siamo pronti ad immergerci nel mistero dei libri gialli con la seconda edizione di “Taurianoir”, evento nato da una costola di “Taurianova Legge”, e divenuto oggi un festival con la direzione della Parallelo 38. Un esempio tangibile del progetto che stiamo realizzando per la nostra città, grazie alla nomina di Capitale del Libro 2024: avviare iniziative pilota, gettando i semi che ci auguriamo possano germogliare in futuro e dare vita a progetti duraturi, capaci di radicarsi nel tessuto culturale del territorio grazie alle tante realtà associazionistiche presenti in città», ha concluso Maria Fedele.

SERATA INAUGURALE 23 AGOSTO

La serata inaugurale di venerdì 23 agosto, alle 21.30, vedrà la “Conversazione sul noir calabrese” con la partecipazione di personalità di spicco come gli scrittori Mimmo Gangemi e Domenico Pitea, la giornalista Piera Carlomagno, il fumettista Umberto Giampà e gli attori Claudio Castrogiovanni e Costantino Comito. La discussione, moderata da Emanuele Crescenti, procuratore del Tribunale di Palmi, promette di esplorare le sfumature del noir attraverso la lente della Calabria, terra intrisa di misteri e contraddizioni.

SABATO 24 AGOSTO

Il festival si concluderà sabato 24 agosto con la presentazione del nuovo libro di Piera Carlomagno, “Ovunque andrò” (Solferino, 2024). Un’opera che combina la suspense del giallo con le atmosfere di una saga familiare lucana. Alla serata parteciperanno, tra gli altri, il magistrato Antonio Salvati e Laura Papa, co-fondatrice del progetto editoriale Giallo China. Saranno esposte tavole originali del fumettista Gaspare Orrico e l’evento sarà impreziosito dalle esibizioni del musicista Sasà Calabrese e dell’attrice Giusi Loschiavo.