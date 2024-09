Reggio Calabria Comics: dal 27 al 29 settembre a Campo Calabro

2 minuti per la lettura

Prima edizione del Reggio Calabria Comics, in programma dal 27 al 29 settembre 2024 nel suggestivo Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro.

CAMPO CALABRO (RC) – Dal 27 al 29 settembre 2024, Campo Calabro ospiterà la prima edizione del “Reggio Calabria Comics”, un festival dedicato al fumetto e alla cultura pop che promette di attrarre oltre 15.000 visitatori. Questo evento rappresenta non solo un’occasione di intrattenimento, ma anche un’importante piattaforma di sensibilizzazione sociale, con un tema di grande attualità: la lotta al cyberbullismo.

Il Forte Poggio Pignatelli, un’imponente fortezza risalente al 1880, farà da cornice all’evento. Le sue storiche mura ospiteranno cinque aree tematiche, ognuna progettata per offrire esperienze coinvolgenti e uniche. Artisti, scrittori, e appassionati del settore si riuniranno per condividere la loro passione e confrontarsi su temi di rilevanza sociale, creando un ambiente di dialogo e interazione.

REGGIO CALABRIA COMICS 2024

Tema centrale di questa prima edizione sarà la lotta al cyberbullismo, un fenomeno sempre più diffuso che colpisce giovani e meno giovani. Attraverso workshop, incontri e dibattiti, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi su questo tema cruciale.

PRIMA EDIZIONE REGGIO CALABRIA COMICS

L’idea di dar vita a questo Reggio Calabria Comics è nata dall’entusiasmo e dalla determinazione di due amici, Domenico Condello e Giovanni Pipari, che hanno lavorato instancabilmente dal 2017 per trasformare un sogno in realtà. Dopo un lungo percorso di esplorazione e ricerca, che ha visto i due fondatori viaggiare in Europa per partecipare a manifestazioni simili, nel settembre 2017 è nata l’Associazione Culturale Geo Reghium. La loro missione è chiara: promuovere la lettura e stimolare il dibattito trasformando Reggio Calabria in un crocevia di idee e creatività.

In un’epoca in cui la comunicazione è dominata da social media e interazioni virtuali, il Reggio Calabria Comics si propone di restituire alla comunità l’importanza del dialogo diretto e della condivisione di esperienze. Un’occasione per riunire artisti, scrittori, illustratori e fan in un contesto di crescita e scambio. In un periodo in cui la cultura ha bisogno di essere sostenuta e valorizzata, il festival si pone come un catalizzatore di idee e progetti.

L’INIZIATIVA DI POSTE ITALIANE

Durante il festival, i visitatori potranno anche scoprire le meraviglie del mondo della filatelia grazie alla presenza di Poste Italiane, che allestirà uno stand dedicato all’interno della fortezza. Saranno disponibili annulli speciali e il folder “44 Gatti”, che include una cartolina affrancata e una busta da spedizione. Gli appassionati troveranno anche una selezione di francobolli e prodotti filatelici, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale dell’evento.