Natale di solidarietà a Gioia Tauro: l’impegno dell’Ufficio delle Dogane

2 minuti per la lettura

Natale di solidarietà a Gioia Tauro: l’Ufficio delle Dogane ha recentemente donato oltre 12.000 capi di abbigliamento a parrocchie e organizzazioni del terzo settore calabrese.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Un atto di solidarietà illumina il periodo natalizio: l’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro ha recentemente donato oltre 12.000 capi di abbigliamento a parrocchie e organizzazioni del terzo settore calabrese che operano nel sociale. Questi vestiti, seppur sequestrati per ragioni amministrative – in quanto non conformi alle normative sull’importazione – sono in perfette condizioni e, grazie a questa iniziativa, potranno giungere alle famiglie indigenti del territorio. Questa azione rientra in un programma di solidarietà già avviato da anni dall’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

Secondo quanto riportato in una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), l’iniziativa permette di destinare a chi è in difficoltà beni di qualità che altrimenti sarebbero andati distrutti. Una parte significativa di questo dono è costituita da vestiti per bambini, ma non mancano giacche, pantaloni e maglie adatti a tutte le età.

L’IMPEGNO DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI GIOIA TAURO: UNA TRADIZIONE DI SOLIDARIETÀ CHE CONTINUA

L’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro è da anni protagonista di iniziative benefiche. La donazione di questo anno rientra in una tradizione consolidata di impegno verso le fasce più fragili della società, con l’obiettivo di alleviare le difficoltà delle famiglie indigenti e di contribuire alla costruzione di una rete di solidarietà nel territorio. Nel 2023, aveva già donato oltre 4.000 paia di scarpe.

Nel 2022, in un momento particolarmente drammatico, l’Ufficio delle Dogane aveva già dimostrato la sua disponibilità all’aiuto internazionale, donando circa 30.000 capi di abbigliamento e coperte alla popolazione ucraina. Questa azione, realizzata in collaborazione con la Protezione Civile di Verona, ha rappresentato un importante ponte di solidarietà in un periodo segnato dalla guerra e dalla sofferenza.

IL NATALE DELLA SOLIDARIETÀ: UN GESTO CHE RESTITUISCE SPERANZA E DIGNITÀ

In occasione del Natale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rinnova il suo impegno verso chi ha più bisogno, dando vita a una nuova iniziativa che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini. Questo gesto di solidarietà, che porta a chi è in difficoltà beni di qualità, è simbolo di un’attenzione costante verso le problematiche sociali e rappresenta una speranza concreta per molte famiglie. Un Natale che, grazie a questi atti di generosità, assume un significato ancora più profondo.