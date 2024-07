Meet 2024: buyer internazionali incantati dalle bellezze dello Stretto

3 minuti per la lettura

Seconda edizione del Meet 2024: il Meeting del Turismo dello Stretto ha visto la partecipazione di 22 buyer internazionali e oltre 30 operatori locali.

Reggio Calabria ha recentemente ospitato la seconda edizione del Meet 2024, il Meeting del Turismo dello Stretto, che ha visto la partecipazione di 22 buyer internazionali e oltre 30 operatori locali. L’evento, svoltosi all’Hotel Resort Altafiumara di Villa San Giovanni, ha celebrato la collaborazione tra le città di Reggio Calabria e Messina, abbracciando l’intera area dello Stretto.

Il meeting ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra buyer e seller, con la presenza di aziende turistiche che offrono una vasta gamma di servizi, tra cui b&b, hotel, percorsi turistici, escursioni in barca e consorzi turistici della zona ionica, tirrenica e cittadina. La tavola rotonda sul turismo ha offerto uno spazio di discussione e presentazione delle diverse realtà turistiche locali, mettendo in evidenza le potenzialità dell’area dello Stretto.

«I commenti dei buyer a conclusione dell’esperienza nell’area metropolitana di Reggio Calabria sono stati molto lusinghieri», si legge in una nota dell’organizzazione. «I più hanno apprezzato, le bellezze ambientali, culturali, paesaggistiche, l’enogastronomia, le tradizioni e il clima in generale dell’accoglienza. Per i ‘Seller’ si è trattato di un momento di costruttivo e produttivo confronto con operatori internazionali, in grado di poter portare un ritorno in termini di presenze».

Ligia Hofnar, Marketing and Event Manager di Network@Comunication, ha espresso gratitudine per l’opportunità offerta: «Vorrei ringraziare tutti per l’opportunità che ci è stata data, non soltanto come azienda che ha portato i buyer per questa edizione del Meet, ma soprattutto a nome di tutti i buyer che vi hanno preso parte. La maggior parte di loro non aveva mai visitato la Calabria né Reggio Calabria; qualcuno conosceva la Sicilia, ma Reggio era una novità per molti».

Per i seller locali, l’evento ha rappresentato un momento costruttivo e produttivo di confronto con operatori internazionali, potenzialmente in grado di incrementare le presenze turistiche nella regione. La ricchezza culturale e storica della Magna Grecia, unita alle attrazioni turistiche moderne, ha suscitato sorpresa e ammirazione tra i partecipanti.

IL SUCCESSO DEL MEETING

Il consigliere comunale con delega al Turismo, Giovanni Latella, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Sono stati sei giorni importanti. Proprio per questo ringrazio il sindaco di Messina Federico Basile, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e l’assessore al Turismo di Messina, Enzo Caruso che hanno avuto fortemente che questo evento venisse fatto per tutta l’area dello Stretto. Un evento – ha aggiunto – che a mio avviso ha avuto un’importanza fondamentale per tutto il territorio: si parla dell’Area dello Stretto che abbraccia un realtà da Stilo a tutta la Costa Viola, e da Taormina alle Isole Eolie».

Il successo del Meet 2024 dimostra come la collaborazione tra territori e la valorizzazione delle risorse locali possano creare opportunità significative per lo sviluppo turistico. La sinergia tra Reggio Calabria e Messina si conferma un elemento chiave per promuovere il turismo nell’area dello Stretto, offrendo ai visitatori un’esperienza ricca e variegata che unisce storia, cultura e bellezze naturali.