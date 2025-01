Cortina? No, Gambarie. Pienone per i live e dj set sulla neve

2 minuti per la lettura

Gambarie d’Aspromonte come Cortina d’Ampezzo, anche se non si scia, il Winter festival di Madiscoolfest con musica live e dj set sulla neve, ha fatto il pienone

VIBES da vacanze di Natale a Cortina, ma non siamo a Cortina. A Gambarie d’Aspromonte quest’inverno – nonostante le nevicate abbondanti – non si scia, perché gli impianti di risalita sono fermi, ma ci si diverte comunque sulla neve. E così il 5 gennaio la località aspromontana ha ospitato il Winter festival di Madiscoolfest, facendo il pieno in piazza Mangeruca e nella vicina pineta. Musica live e djset per un après-ski che dalla tarda mattinata della vigilia dell’Epifania è andato avanti fino a tarda sera, con una selezione musicale che ovviamente non poteva non comprendere anche Cecè Barretta.

Scrollare TikTok per credere: il social è pieno di video dalla caption più o meno simile: Courmayeur (o Cortina o Saint Moritz?) No grazie.

Certo, nei commenti qualcuno fa notare che a Courmayeur si scia e qui si fa un «après ski senza ski». Ma non rovina comunque l’umore di chi era a Gambarie e che mostra di essersi goduto la giornata fino in fondo. Anche se salire sugli sci.

MUSICA LIVE E DIVERTIMENTO SULLA NEVE. MA PERCHE’ NON SI SCIA A GAMBARIE?

Un anno fa non si sciò perché mancava la neve. Quest’anno perché gli impianti di risalita sono rimasti fermi: la società di gestione, la cooperativa Asproservice, ha comunicato nelle settimane scorse l’intenzione di rescindere il contratto sottoscritto 10 anni fa e che prevedeva la costruzione delle due nuove seggiovie e la gestione degli impianti per 30 anni. Ne è nato un fitto botta e risposta sulla stampa con il Comune che ha lamentato la tempistica scelta dall’azienda. «Spiace constatare non solo che ciò sia avvenuto, ma anche che sia avvenuto proprio adesso nella fase di avvio della stagione sciistica» ha detto il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara.

La società ha risposto di aver restituito gli impianti al Comune tempestivamente e ha parlato di scelta non improvvisa, prospettata e ribadita all’ente locale già da molti mesi. La consegna però degli impianti sarebbe avvenuta in modo «irrituale», ha controreplicato il Comune: non basta restituire le chiavi, ha risposto l’ente, ma bisogna verificare lo stato degli impianti. L’amministrazione ha sollecitato la coop a riprendere la gestione, fino al subentro di una nuova società. Nel frattempo sta valutando soluzioni alternative, compresa la richiesta di aiuto alla Regione per una collaborazione nella gestione degli impianti sciistici di Gambarie con le Ferrovie della Calabria Spa, come già avviene per gli impianti sciistici di Camigliatello e di Lorica.