Mahmood scala le classifiche e in tour passa dalla Calabria

2 minuti per la lettura

“Ra ta ta” di Mahmood è ufficialmente disco d’oro e il suo Summer tour passa anche dalla Calabria: il 23 agosto a Roccella Jonica e il 24 a Cirò Marina

QUANDO Mahmood lancia un nuovo brano si sa, scala le classifiche. E mentre il suo ultimo singolo “Ra ta ta” diventa disco d’oro, lui si gode il successo e la tournée che questa estate passerà anche dalla Calabria. L’attesa infatti è per il 23 agosto – al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival – e il 24 agosto ai Mercati Saraceni di Cirò Marina per il Krimi Sound.

IL SUCCESSO DI “TUTA GOLD” E “RA TA TA”

Mahmood dunque, con le sue canzoni fa incetta di riconoscimenti. Sapevamo sarebbe successo con “Tuta gold”, brano che ha portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo. E’ stato infatti il più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2024 oltre ad essere stato certificato quadruplo disco di platino. Inoltre conta oltre 315 milioni di stream globali su tutte le piattaforme.

LEGGI ANCHE: La “Tuta gold” di Mahmood fa incetta di riconoscimenti

E a quanto pare questo successo Mahmood aveva intenzione di replicarlo con il suo ultimo singolo “Ra ta ta”. Uscito un mese fa circa, conta già più di 20 milioni di stream tanto che arriva la certificazione: è disco d’oro. Scritto dallo stesso Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto di giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

I CONCERTI IN CALABRIA DEL SUMMER TOUR DI MAHMOOD

Sia “Ra ta ta” e “Tuta gold” sono contenute in “Nai letti degli altri”, ultimo album dell’artista che contiene anche gli altri brani che verranno suonati live durante il Summer tour di Mahmood. E quindi anche nelle tappe di Roccella Jonica e Cirò Marina. Un Summer tour che arriva dopo il successo di una tournée europea e anticipa quella invernale nei palasport italiani.