Musica calabrese in lutto, è morto Peppe Platani

Lutto nella musica calabrese, è morto Peppe Platani storico esponente e cofondatore dei Quartaumentata

LA musica calabrese ha perso uno dei suoi migliori talenti. Peppe Platani storico esponente e cofondatore dei Quartaumentata è stato un artista talentuoso che della musica ha fatto la sua compagna di vita. A dare l’annuncio della sua scomparsa sui social è stata proprio la sua band: «Con profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa di Peppe Platani, musicista, coautore e arrangiatore, nonché co-fondatore nel 1999 del gruppo Quartaumentata insieme a Paolo Sofia, Salvatore Gullace e Massimo Cusato». Platani è stato un pilastro fondamentale della scena musicale calabrese, un artista eclettico e talentuoso che ha contribuito in maniera significativa alla crescita e al successo della band.

«Grazie al suo lavoro come arrangiatore e coautore, Quartaumentata ha saputo fondere tradizione e innovazione, diventando una delle realtà più apprezzate del panorama musicale etno-folk italiano. – continuano i Quartaumentata – Il suo talento musicale, la sua passione per l’arte e il suo impegno nel valorizzare le radici culturali del nostro territorio rimarranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui».

«Peppe era non solo un artista straordinario, ma anche un uomo di grande umanità, capace di ispirare con la sua creatività e dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi e di chi lo ha apprezzato per il suo contributo alla musica e alla cultura. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla famiglia e agli amici di Peppe Platani in questo momento di immenso dolore. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso la sua musica e il ricordo indelebile che ha lasciato nei suoi fan, nei suoi colleghi e nel mondo della musica».

MORTO PEPPE PLATANI, CENTINAIA DI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Centinaia i messaggi di cordoglio che hanno citato la sua natura pacata e la grande umanità che lo resero sempre attento nei confronti dell’altro. Amici, ammiratori, compagni di viaggio e colleghi della musica hanno cercato le parole più belle per ricordarlo. “Hai fatto volare la musica dalle cime delle montagne al mare di una terra calda e aspra” si legge in un post; “È stato bello sapere che dove finivano le sue dita cominciasse sempre una chitarra, che un mare apparentemente calmo scatenasse di colpo la tempesta che si portava dentro” scrivono in un altro. In tutti si coglie il valore di un artista che con generosità ha scelto di condividere la sua migliore musica. I funerali di Peppe Platani si svolgeranno domani 1 ottobre 2024 presso la chiesa di San Nicola di Bari in piazza Camillo Costanzo a Bovalino.