Fatti di Musica 2024: Gabry Ponte porta la dance a Reggio Calabria

Reggio Calabria si prepara a vivere una notte indimenticabile: il 9 agosto, Gabry Ponte tornerà a infiammare Piazza Castello.

Reggio Calabria si prepara a vivere una notte indimenticabile: il 9 agosto (ore 21.30), Gabry Ponte tornerà a infiammare Piazza Castello con uno spettacolo che promette di essere uno dei momenti più esplosivi dell’estate calabrese. L’evento si inserisce nel ricco programma di “Fatti di Musica 2024”, il Festival-Premio del Live d’Autore che, giunto alla sua 38° edizione, continua a conquistare il pubblico con grandi nomi e performance indimenticabili. Ideato e diretto da Ruggero Pegna, “Fatti di Musica” ha già regalato grandi emozioni con il live di Nick Mason dei Pink Floyd e il concerto di Irama.

LIVE A REGGIO CALABRIA

Il direttore artistico Ruggero Pegna: «Sarà uno degli eventi più travolgenti dell’estate calabrese! Fatti di Musica presenta grandi eventi dei generi e degli artisti più seguiti e il ritorno di Gabry Ponte, uno dei disc jockey e produttori discografici più noti e amati al mondo, è un evento imperdibile, che porterà la dance d’autore nel festival. Piazza Castello sarà trasformata in una grande discoteca sotto le stelle, tra effetti speciali e hit memorabili che hanno fatto la storia della dance, molta firmata proprio da Gabry Ponte, sia da solista sia con i suoi Eiffel65!».

GABRY PONTE: LA CARRIERA

Gabry Ponte ha esordito nel 1998 con il brano “Blue (Da Ba Dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che ha scalato le classifiche mondiali e venduto oltre 8 milioni di copie. Il suo primo album, Europop, ha venduto altre 4 milioni di copie e nel 2000 Ponte è stato nominato “Miglior Artista Italiano nel Mondo” agli European Music Awards.

Nel 2014, Gabry Ponte è entrato nella classifica dei Top 100 DJ, restando l’artista italiano con il ranking più alto di sempre. Nell’estate 2019 ha co-prodotto il successo europeo “Monster” (270 milioni di stream su Spotify) insieme al produttore austriaco LUM!X. Con oltre 378 milioni di stream solo su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, il suo ultimo singolo “Thunder”, sta scalando le classifiche di Italia, Europa, Stati Uniti e ha raggiunto anche alcuni Paesi asiatici. Non solo, è già platino in Italia e in numerosi Paesi europei. Inoltre, è nella Billboard TOP200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel 2000 con “Blue (Da Ba Dee)” insieme agli Eiffel65.

Nel 2022, il brano “I’m Good (Blue)” di David Guetta ha ottenuto una nomination ai Grammy, rendendo “Blue” la prima canzone nella storia a ricevere due nomination come Best Dance/Electronic Recording.. Sul fronte live, Gabry Ponte ha avuto un anno eccezionale, esibendosi in 76 concerti attraverso 63 location in 6 Paesi e intrattenendo oltre 300.000 spettatori.