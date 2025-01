Reggio Calabria, SpazioTeatro compie 25 anni: il cartellone completo

3 minuti per la lettura

SpazioTeatro compie 25 anni e inaugura la nuova stagione teatrale con spettacoli, incontri e l’inedita rassegna culturale “Esergo”.

REGGIO CALABRIA – Un compleanno speciale e un tributo alla cultura per tutta la città. SpazioTeatro compie 25 anni e inaugura una nuova edizione de “La Casa dei Racconti”. Una stagione teatrale arricchita da eventi, performance e una mini-rassegna culturale gratuita. L’iniziativa diretta da Gaetano Tramontana si distingue non solo per la qualità artistica, ma anche per la capacità di intrecciare teatro, musica, letteratura e arti visive.

La programmazione, che prenderà il via il 31 gennaio e proseguirà fino a maggio, si terrà nella sede storica di SpazioTeatro, in Via S. Paolo 19/a, con l’intento di creare uno spazio aperto di dialogo e cultura. Quest’anno, accanto agli spettacoli teatrali che spaziano tra drammaturgia contemporanea e contaminazioni artistiche, il programma si arricchisce di una rassegna extra, “Esergo”, pensata come un preludio agli spettacoli del fine settimana. Ogni venerdì, a ingresso gratuito, autori, fotografi e musicisti si alterneranno sul palco per presentazioni di libri, documentari e performance musicali.

Reggio Calabria, SpazioTeatro compie 25 anni

«In questi 25 anni abbiamo lavorato con passione per arricchire l’offerta culturale della nostra città – spiega il direttore artistico Gaetano Tramontana –. Abbiamo proposto rassegne, festival e attività di promozione della lettura coinvolgendo pubblici di tutte le età, compresi gli adolescenti, la fascia più difficile da attrarre».

SpazioTeatro, il programma teatrale: racconti di vita, memoria e identità

Il cartellone di spettacoli riflette l’impegno di SpazioTeatro nel proporre produzioni innovative e temi di grande attualità. La stagione si apre l’1 e 2 febbraio con “Gaetano” di Controtempo Teatro, una pièce che esplora il mondo grottesco e ingenuo del protagonista.

Ad aprire le danze, il 1 e 2 febbraio, sarà “Gaetano” di Controtempo Teatro, un’opera che racconta lo sguardo ingenuo e tenero del protagonista su un mondo popolato da personaggi grotteschi.

L’8 e 9 febbraio, Lorenzo Praticò con “4 x 25” esplorerà le difficoltà e le speranze di un lavoratore in nero, dando voce a chi spesso resta invisibile. Il 22 e 23 febbraio, “Grigia Assenza” affronterà le complessità generazionali e culturali di una famiglia italo-argentina, grazie alla collaborazione tra il Teatro del Sangro e il Teatro Stabile d’Abruzzo.

A marzo e aprile, titoli come “63 Azioni” (Carichi Sospesi), “Smart Work” (Mammut Teatro) e “Di tutti i colori” (Scenari Visibili) proporranno spettacoli che combinano innovazione visiva e tematiche attuali, come il rapporto con il lavoro, la memoria e l’identità.

Gran finale a maggio: il sipario calerà su uno spettacolo speciale, il cui annuncio è atteso nelle prossime settimane.

Esergo: la cultura si racconta tra libri, suoni e immagini

Parallelamente agli spettacoli, il pubblico potrà godere di una serie di eventi gratuiti grazie a “Esergo”, un progetto che intende ampliare gli orizzonti culturali del teatro. Il pubblico potrà immergersi in un viaggio tra parole, immagini e suoni. Dalla fotografia alla musica, ogni venerdì si trasformerà in un’occasione di scambio e confronto, accompagnata da un’atmosfera conviviale con taralli e vino.

Appuntamenti “Esergo”

Ecco il calendario di “Esergo”: