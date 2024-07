Tauriana Golf Club Palmi: ecco le nuove cariche

2 minuti per la lettura

PALMI – Una nuova Commissione sportiva al Tauriana Golf Club Palmi. Si riparte con rinnovato entusiasmo e si tracciano subito le linee guida per il futuro, a cominciare dal prossimo torneo, in programma il 4 agosto del 2024. Intanto c’è la riconferma come presidente di Roberto Franco, segretario Marcello Scarcella, presidente Commissione Hcp Franco Grillari, presidente commissione sportiva Alessandro Meligrana.

Insediatasi a metà luglio 2024, la commissione sportiva ha già avviato il proprio progetto, organizzando la prima gara, che sta registrando un record di iscritti. Sicuramente un inizio promettente per il nuovo team. Il presidente Alessandro Meligrana, alla guida della nuova Commissione sportiva (composta anche da Tommaso Repice e Carmine Godano), ha espresso grande soddisfazione per l’inizio delle attività: «Siamo entusiasti di questa partenza. Il riscontro che abbiamo avuto finora è straordinario e ci motiva a continuare su questa strada».

La gara del 4 agosto al Tauriana Golf Club Palmi si preannuncia come un evento da ricordare, con una partecipazione che già segna un record per il club. Sarà un’opportunità per i nuovi membri della commissione di dimostrare il loro impegno e la loro capacità organizzativa, ma anche per i soci del club di vivere una giornata all’insegna dello sport e della convivialità. Il termine per iscriversi scade il 3 agosto del 2024 alle ore 14. Il giorno successivo partenza shot gun alle 8.30 nell’incantevole scenario del Tauriana Golf Club.

Tauriana Golf Club Palmi: gli obiettivi

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, sia a breve, sia a lungo termine, la Commissione sportiva ha previsto l’organizzazione di eventi e gare che possano coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, promuovendo al contempo lo spirito sportivo e la passione per il golf.

Tommaso Repice e Carmine Godano, membri della commissione, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra: «Tutti assieme siamo all’opera per creare qualcosa di speciale. Ogni membro del club è importante e vogliamo che tutti si sentano parte di questa nuova avventura».

Con questi presupposti, pertanto, il Tauriana Golf Club Palmi si prepara a vivere un periodo di rinnovamento e crescita, con la nuova commissione sportiva pronta a guidare il club verso traguardi sempre più ambiziosi.