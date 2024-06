Mimmo Toscano nuovo allenatore del Catania

1 minuto per la lettura

L’allenatore reggino Mimmo Toscano, quattro volte promosso in Serie B in carriera, guiderà il Catania nella stagione 2024/25

Mimmo Toscano lo specialista ha scelto il Catania e allo stesso tempo l’ambizioso e blasonato club etneo ha puntato dritto sull’allenatore calabrese. Nel momento in cui si programma il salto in Serie B, diventa naturale andare a bussare alla porta di colui il quale è appunto uno specialista nel salto fra i cadetti. Ben 4 volte il tecnico reggino è riuscito nell’impresa. L’ultima volta poche settimane addietro con il Cesena, al termine di una brillante cavalcata, in un clima di grande entusiasmo.

Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto del 1971, Mimmo Toscano ha iniziato ad allenare nel 2005 sulla panchina della Berretti del Rende. Adesso va ad allenare in una piazza calda e molto ambita, dove tentare una nuova scalata alla serie cadetta, dopo i trionfi con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e, appunto, con il Cesena nella stagione appena terminata. Nel conto del nuovo tecnico del Catania vanno quindi aggiunte altre due promozioni, avendo trionfato con il Cosenza in Serie D e poi nell’allora Seconda divisione (dal 2007 al 2009). Al suo attivo anche le panchine con l’Avellino e la Feralpi Salò.

In tema di promozioni, Toscano ha saputo lasciare il segno sia con il Cosenza, sia con la Reggina. Infatti ha vinto il campionato in entrambe le piazze, sia da calciatore, sia da allenatore. A Catania, nel prossimo torneo di Serie C, il tecnico reggino sarà accompagnato dal suo storico e fidato vice Michele Napoli. Quindi il preparatore atletico sarà Andrea Nocera, il collaboratore tecnico Leo Vanzetto, il preparatore dei portieri Angelo Porracchio.