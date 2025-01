Eccellenza Calabria: un rendimento da primato per la Gioiese

2 minuti per la lettura

Brilla la Gioiese nel torneo di Eccellenza, con un rendimento da primato. La squadra di Mario Dal Torrione nelle ultime otto giornate ha totalizzato 19 punti, per via di 6 vittorie e 1 pareggio, con un solo ko (in casa della Paolana lo scorso 8 dicembre). Da due mesi a questa parte nessuna squadra ha saputo fare meglio della compagine viola, anche se nello stesso periodo la Rossanese, che insegue a -17, si ritrova con una gara in meno. Pur dovendo fare i conti con qualche problema relativo all’organico (rivisitato in corso d’opera) e pur essendo partita con qualche intoppo iniziale (a cominciare dalla guida tecnica), ecco questo super rendimento. Il tutto, appunto, dopo una fase iniziale problematica. A inizio novembre, infatti, la Gioiese era terzultima con 5 punti in classifica dopo 8 giornate (considerando il -2 di penalizzazione per motivi riguardanti la precedente stagione). Nonostante questo pesante fardello e un via vai di calciatori in organico, il tecnico Mario Dal Torrione assieme al vice Peppe Infusino e allo staff, nonché al ds Melchionna ha saputo trovare la quadratura giusta. Ecco così questa risalita della squadra, con vittorie anche pesanti e di sostanza (per esempio contro ReggioRavagnese e Dgs Praia Tortora). Ma i viola hanno vinto anche a Soriano e a Brancaleone, per esempio.

Da due mesi una “nuova” Gioiese

Rendimento da primato, allora, per la Gioiese. Grandi meriti del tecnico e anche di una squadra che ha tirato fuori orgoglio e carattere, colpendo al momento opportuno. La Gioiese sa giocare al calcio e quando occorre sa difendersi con ordine. Ma è evidente anche la mano del direttore sportivo Felice Melchionna. È arrivato a inizio novembre e, guarda caso (ma non è così) da quando c’è lui tutto va alla grande. Ha saputo gestire a dovere la situazione, ha mandato via qualche calciatore e ne ha preso altri funzionali al progetto. La sua esperienza è fondamentale per la Gioiese, perché si vince sul campo, ma anche dispensando consigli adeguati e prendendo determinate decisioni. Sapendo quindi trattare a dovere con procuratori e intermediari vari. Poche parole, ma tanti fatti, evidenti, da parte di Melchionna. E poi c’è una tifoseria segue la squadra ovunque. Peccato per questo nuovo punto di penalizzazione, arrivato dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che si aggiunge ai due presi in precedenza. Ma sul campo la Gioiese è a -2 dai play off. E sta disputando un campionato da protagonista, nel rispetto di una ultracentenaria tradizione.

