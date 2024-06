2 minuti per la lettura

Impresa nel Mediterraneo: il noto slackliner Jaan Roose attraverserà lo Stretto di Messina su una corda.

Jaan Roose, noto slackliner estone tre volte campione del mondo, ha annunciato un’impresa audace e senza precedenti che lo porterà ad attraversare lo Stretto di Messina su una corda larga appena 1,9 cm. Con un percorso di oltre 3,5 chilometri, l’ambizioso progetto non si limita a sfidare i limiti fisici umani, ma mira anche a infrangere il record mondiale di slackline, ampliandolo di quasi un chilometro rispetto al precedente primato di circa 2,7 km. Questo non è solo un record di distanza, ma una prova di destrezza e resistenza.

ECCO COME JAAN ROOSE ATTRAVERSERÀ LO STRETTO DI MESSINA

Roose partirà da Santa Trada, a Villa San Giovanni, con il punto di partenza situato a 265 metri dal suolo, superando persino l’altezza di molti grattacieli italiani. Destinazione: Torre Faro, Messina. Questa straordinaria traversata sarà eseguita a un’altezza vertiginosa di 230 metri sul livello del mare, navigando attraverso un paesaggio che evoca miti antichi e paure leggendarie, simbolizzato da una distanza che equivale a oltre 30 campi da calcio in lunghezza.

L’impresa, prevista per luglio e strettamente condizionata dalle condizioni meteorologiche, richiederà a Roose circa tre ore di cammino serrato su una corda larga appena 1,9 cm. Durante questo viaggio sospeso tra cielo e mare, dove la leggenda vuole si trovino Scilla e Cariddi, lo slackliner estone affronterà un dislivello significativo di circa 130 metri, simile a scalare la torre di un grattacielo in rapida successione. Il suo tragitto non solo aspira a battere record precedenti ma promette di entrare nell’annali come una delle imprese più audaci nel mondo dello slacklining, una disciplina che combina bilanciamento, resistenza e coraggio estremo.

Con una carriera che lo ha visto conquistare titoli mondiali, spingere i confini della disciplina, stabilire vari record nello slackline, Jaan Roose si prepara a lasciare un segno indelebile nella storia degli sport estremi, portando il suo coraggio, la sua incrollabile determinazione e la sua abilità ad altitudini e distanze mai esplorate prima. Il suo tentativo di attraversare lo Stretto di Messina è un tributo alla perseveranza umana e alla volontà di superare le sfide più ardite. Il mondo sarà con il coraggioso estone quando affronterà questa straordinaria traversata, testimoniando un momento che rimarrà scolpito nella storia dello slacklining.