Bova Point Break, l’esercito dei surfisti nel mare di Calabria

Le onde alte di Bova portano in Calabria il gotha dei surfisti internazionali come l’hawaiano Duane De Soto, campione del mondo

BOVA MARINA – (RC) Le onde e una tavola: di queste due cose ha bisogno un surfista. Un vero e proprio stile di vita che porta gli appassionati a girare il mondo alla ricerca del luogo perfetto per praticare la loro passione. Quando si parla di surf vengono in mente località come le Hawaii o l’Australia; invece, questa disciplina sportiva tocca anche la Calabria, in particolare Bova Marina. L’ondata di maltempo che ha toccato anche l’Area Grecanica, nei giorni scorsi, con venti intensi e una notevole quantità di pioggia, che non si registrava da moltissimo tempo.

Ma nonostante tutto, senza paura e con la voglia di sfidare la forza del mare, in particolare nella spiaggia di Bova Marina, un folto gruppo di surfisti provenienti da diversi parti di Italia e dall’estero, malgrado l’allarme lanciato dalle autorità, hanno sfidato le onde altissime. Bova Marina è considerata uno dei point più bello della zona Ionica, che offre sinistre di disumana bellezza.

Per gli intenditori questa è la presentazione: «Onda sinistra, lunga e tubante; molto veloce e che passa vicino riva. Funziona con mareggiate attive o grosse scadute da S, SE,E. Fondale basso e roccioso. Point Break sinistro su ciotoli che lavora con medie e grosse mareggiate da E, SE e S regge moderato vento da mare».

IN CALABRIA I MIGLIORI SURFISTI DEL MONDO A BOVA MARINA

Il surf si sposa perfettamente con il turismo di qualità e bisognerebbe abbracciare la filosofia dell’assaporare tutte le particolarità con calma, come il surfista attende l’onda nel rispetto dei ritmi del mare e allungare, quindi, il periodo dell’apertura delle strutture turistiche fino al mese di novembre per accogliere chi, tra curiosi, appassionati e sportivi, deciderà di praticare questo sport.

A Bova Marina hanno surfato i 32 surfisti migliori del pianeta della categoria Longboard, cioè la tavola lunga, tipica della vecchia tradizione, con in testa l’ex campione mondiale , Hawaiano Duane De Soto, e il miglior surfista europeo, il francese Antoine Delpero. Chi pratica surf abitualmente però queste zone le conosce bene: appena le condizioni meteo diventano sfavorevoli per i normali bagnanti, surfisti francesi, italiani e svizzeri si ritrovano in questa parte di costa per cavalcare le onde dell’ultima mareggiata, che possono arrivare a toccare anche i quattro metri. Grazie ai venti di libeccio e scirocco, questo angolo della Calabria si presta alle diverse necessità degli amanti di questo sport: fondali sabbiosi, rocciosi o misti per accontentare tutti.