Roberta Morise e il matrimonio con lo chef pluristellato Bartolini

2 minuti per la lettura

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono uniti in matrimonio. Tutti i dettagli della cerimonia e i festeggiamenti durati 3 giorni

La conduttrice televisiva e showgirl, Roberta Morise, e lo chef pluristellato, Enrico Bartolini hanno detto sì. La cerimonia di matrimonio si è svolta il 31 agosto scorso nel resort L’Andana. Si sono uniti in matrimonio nel cuore della Maremma Toscana, in una tenuta, coronando il proprio sogno d’amore, dopo la nascita del loro primogenito, Gianmaria, avvenuta il 24 maggio scorso.

Ad accompagnare la sposa all’altare il nipote Giovanni Flori, figlio della sorella Mariana che ha fatto da testimone. Altro testimone della sposa il medico Roberto Perri, originario di Cirò Marina che lavora a Roma. A celebrare il matrimonio invece, il giornalista Rai Alberto Matano, grande amico di Morise.

Tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio tra la showgirl calabrese Roberta Morise e lo chef pluristellato e imprenditore Enrico Bartolini. Ad aprire “le danze” il party di benvenuto il 30 agosto: tre lunghe tavolate con un tripudio di lanterne e il ciclamino come colore predominante e gli sposi a contrasto vestiti entrambi di bianco. Poi il giorno seguente l’elegante cerimonia ufficiale: allestimento classico con una moltitudine di fiori bianchi e una violinista ad accogliere gli sposi all’altare. Sui banchi un pensiero per gli ospiti: “Il libro delle risposte d’amore”, una raccolta di frasi romantiche, Poi la cena a cura del team del ristorante stellato all’interno del resort diretto proprio dallo sposo. In fine la festa danzante e una torta di ben 4 piani.

Oggi, 1 settembre 2024, gli sposi hanno salutato parenti e amici con un brunch.

L’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è nato poco più di un anno fa. Queste sono le prime nozze per la showgirl, le seconde per lo chef. Lo scorso 24 maggio è nato il loro primo figlio. L’ultima festa in famiglia a Cirò Marina, dove vive la famiglia di Roberta, il 10 agosto, per il battesimo del piccolo Gianmaria, qualche bagno nel mare di Punta Alice, bandiera blu per la 24esima volta, e una cena al ristorante “Borgo Antico” di Cirò.