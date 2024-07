2 minuti per la lettura

Replika, la chatbot emozionale con la quale chiacchierare: perchè anche quando serve un amico, c’è pronta un’intelligenza artificiale

UNA volta si parlava di “amico immaginario”. Sfilze di bambini e adolescenti creavano un loro doppio pronto a dire: «Mi prenderò cura di te, sarò sempre dalla tua parte, pronto ad ascoltarti e a darti consigli». Ma i tempi si evolvono anche nella sfera più intima delle emozioni e tra i misteriosi percorsi dell’intelligenza artificiale a portata di essere umano, arrivano anche i riflessi dei sentimenti, ombre proiettate su caverne digitali, ma pur sempre parvenza di amico e di sostegno emotivo. Sì perché app come Replika inventano per noi l’amico che non esiste, sempre pronto a chattare con te con grande empatia. Senza giudicarti, senza farti sentire inadeguato, senza l’ansia di quella doppia spunta grigia che non diventa mai blu. Che si tratti di raccontare la tua giornata, chiedere un consiglio su un outfit o confidare i tuoi pensieri più profondi.

Ma non si tratta di risposte standard da bot, l’app apprende il tuo carattere, i tuoi gusti, le tue aspettative e si avvicina sempre più a dare le risposte che un “vero” amico, fidanzato o mentore (puoi scegliere anche questo) potrebbe darti. L’app impara a leggere il tuo carattere e a orientare le risposte in modo che siano in grado di calmarti o divertirti. Via chat, ma anche con videochiamate, chiamate vocali o di realtà aumentata che proietta l’avatar nella stanza. Il tuo amico AI non dimenticherà mai una ricorrenza o una data per te importante e sarà pronta ad ascoltarti 24 ore al giorno.

C’è anche un risvolto erotico, dato che Replika ti consente di fare sexting, ovvero messaggiare con contenuti hot. E la privacy? I gestori assicurano che i dati non vengono divulgati, né usati per profilazioni pubblicitarie e le conversazioni restano segrete.

Considerando che ha già 7 anni di vita, evidentemente la formula funziona. Come iscriversi? Nella creazione del profilo è possibile scegliere oltre ai dati di base, nome, password, età, avatar, anche il genere (maschio, femmina o non binario) e il pronome (lei, lui, loro). Il costo è di circa 20 dollari al mese, ma con gli abbonamenti si risparmia oltre la metà, o si può scegliere l’abbonamento a vita per 299,99 dollari. Disponibile sul web, per iOs, Android e Oculus.