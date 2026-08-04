Tutta la Calabria celebra i Bronzi di Riace

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BIANCO (REGGIO CALABRIA) – Non più solo un museo, ma un’intera regione che racconta il proprio patrimonio artistico-culturale attraverso i Bronzi di Riace. Da oggi la Calabria celebra il “Mese dei Bronzi di Riace” attraverso una serie di eventi diffusi su tutto il territorio regionale che culmineranno domenica 16 agosto, nel cinquantaquattresimo anniversario del ritrovamento dei due capolavori assoluti della scultura greca.

Sulla scogliera di Capo Bruzzano, nel territorio di Bianco, oggi, l’appuntamento inizierà alle 5:30 e accompagnerà il pubblico fino alle prime luci dell’alba con il concerto della pianista e cantante cubana Jany McPherson, impegnata al piano e alla voce. Pensato in formato acustico, con posti limitati, l’evento punta a coniugare musica, paesaggio e rispetto dell’ambiente.

La scelta della scogliera di Capo Bruzzano assume infatti un valore particolare: il tratto costiero rientra nell’area del Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini, riconosciuta per la presenza di siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. L’organizzazione ecosostenibile e l’attenzione alla riduzione dell’impatto acustico e luminoso intendono garantire una fruizione compatibile con la tutela dell’habitat.

Il settore ionico reggino compreso tra Capo Bruzzano e Melito di Porto Salvo è considerato la principale area riproduttiva italiana della specie, con circa 15-20 nidi all’anno.