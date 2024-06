Music for change, ecco la giuria casting della 15esima edizione

2 minuti per la lettura

È annunciata la prestigiosa Giuria Casting della quindicesiam edizione di Music for Change. A selezionare gli artisti quest’anno saranno: Nur Al Habash direttrice della Fondazione Italia Music Lab e direttrice artistica della Milano Music Week; la giornalista e reporter Angela Calvini, inviata specializzata nel settore spettacoli, tv, musica, cinema e teatro (Avvenire); il produttore discografico, musicista, compositore, tecnico del suono e sound designer Gianni Maroccolo (Litfiba, CSI, CCCP, PGR, Marlene Kuntz, Franco Battiato, Carmen Consoli, Manuel Agnelli, Timoria e tanti altri); Michele Monina,scrittore, giornalista, direttore artistico, autore televisivo, considerato “il critico più critico della musica italiana”; il direttore artistico di Music for Change, Gennaro de Rosa.

La Giuria avrà il compito di selezionare i 35 artisti che accederanno alle Audizioni Live del 6,7 e 8 Settembre.

Insieme alla Giuria Casting a valutare gli artisti ci sarà anche la Giuria Alpha-Zeta completamente composta da giovani del progetto Amunì di Libera contro le mafie. Si tratta di ragazzi, tra i sedici e vent’anni, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria minorile e impegnati in un percorso di riparazione. Accanto a loro, giovanissimi con una età compresa tra i 10 e i 25 anni che faranno esplicitamente richiesta. Ad oggi sono già nell’ ordine delle centinaia le richieste, provenienti da tutta Italia, per farne parte.

Questa giuria avrà una influenza pari al 30% insieme a quella Social che permetterà a tutti i sostenitori degli artisti di esprimere la propria preferenza con un valore del 20% insieme alla Giuria Casting che avrà la maggiore influenza (50%).

Fervono i preparativi per una edizione completamente rinnovata del Premio che avrà una modalità esclusiva.

LEGGI LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO E TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE SU MUSIC FOR CHANGE 15TH

Intanto sono ancora aperte (fino al 30 giugno 2024) le iscrizioni alla 15ma edizione di Music For Change. Possono iscriversi – a questo link www.musicforchange.it – tutte le artiste e artisti europei dai 16 anni in su (senza limiti di età). Nella prima fase non si dovrà presentare un brano con una tematica specifica ma basterà̀ che rappresenti lo stile autorale e compositivo dell’artista.