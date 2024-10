La Calabria protagonista della Festa del cinema di Roma

3 minuti per la lettura

La Calabria tra le regioni protagoniste della Festa del cinema di Roma: sono quattro i film sostenuti dalla Film Commission regionale

LA festa del cinema di Roma sarà una festa anche per la cinematografia calabrese perché sono ben 4 i titoli, sostenuti dalla Calabria Film Commision, che saranno presenti alla kermesse della Capitale.

“U.S. PALMESE”

Ai nastri di partenza oggi (17 ottobre 2024), “U.S. Palmese” dei Manetti Bros nella sezione Grand Public. Girata nella cittadina di Palmi, la commedia sportivo-romantica sul calcio vede Rocco Papaleo interprete del protagonista. Nella pellicola personaggi, sport, amore, affetti e dispetti si intrecciano per arrivare a un equilibrio. Nel cast della produzione Mompracem con Rai cinema anche Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro, Massimiliano Bruno, i giovani Blaise Alfonso e Giulia Maenza e ancora Lusa Do Couto Texeira, Max Mazzotta, Massimo Di Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillame De Tonquedec.

“PIENA DI GRAZIA”

Palmi sarà anche al centro della narrazione del documentario “Piena di Grazia” di Andree Lucini, che esordisce alla regia con il supporto dei Manetti Bros ed esplora la religiosità della manifestazione sacra della Varia attraverso lo sguardo di tre bambine di 11 anni che sognano di salire sulla cima del carro. Una vetta altissima da scalare con i suoi 16 metri di altezza e i canoni da rispettare: rigorosamente capelli lunghi, lisci e neri, pelle non chiara ma neppure troppo scura e un coraggio da leonesse. Il docufilm, in proiezione speciale a Roma, è prodotto oltre che dai Manetti Bros anche da Pier Giorgio Bellocchio e Désirée Manetti. La produzione Mompracem mette in scena la realtà storica di una delle grandi spettacolarizzazioni calabresi, nonché Patrimonio immateriale dell’Unesco, raccogliendo le voci dei cittadini di Palmi, l’amore incondizionato per questa celebrazione, ma anche tutte le contraddizioni che porta con sé.

“MANI NUDE”

In cartellone a Roma anche “Mani nude”, per la regia di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo e la partecipazione di Renato Carpentieri. Il film, prodotto da Eagle original content, Pepito produzioni e Movimento film con Rai cinema, uscirà prossimamente al cinema e sarà proiettato in anteprima proprio nei giorni della Festa del cinema nella sezione Grand Public.

Realizzato con il contributo del ministero della Cultura, il film è stato girato tra il cosentino e il catanzarese. Nello specifico da Cosenza a Cetraro, da Sangineto, Rovito, Marano Principato, Rose, Castiglione Cosentino, a Sant’Andrea Jonio, Soverato e Acquappesa. Sullo schermo, la trasposizione del romanzo di Paola Barbato, indaga la natura umana e la sua perdita, la connessione con l’altro che diviene salvezza e il destino che pone sempre la resa dei conti sul cammino dei protagonisti.

“HEY JOE”

La trama di “Hey Joe”, spiega il regista Claudio Giovannesi si concentra «sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio». In uscita nelle sale il 28 novembre, prodotto da Palomar con Rai cinema, in collaborazione con Vision distribution, vede come protagonista l’attore e regista hollywoodiano James Franco interpretare un veterano di guerra che vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo ed è cresciuto nella malavita. Accompagnano l’attore sullo schermo le prove alla recitazione di Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena.

Anche per “Hey Joe” riprese realizzate anche in Calabria tra Pizzo e il fascino di Villaggio Mancuso, in Sila, in quello che è stato il Grande albergo delle Fate.