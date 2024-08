OffBianca e Dardis, due calabresi sul palco di Deejay on Stage

1 minuto per la lettura

OffBianca e Dardis, due artisti calabresi questa estate salgono sul prestigioso palco di Deejay on stage

C’è tanta voglia di live in questa estate calda. Luci sul palco e concerti di big della musica italiana e straniera emozionano un pubblico sempre caldo e sul pezzo. Ma non ci sono solo i big, ma anche i giovani che spingono per cercare visibilità ed emergere in un mondo difficile ma affascinante. Le occasioni sono tante, soprattutto, in estate ed eccola che arriva la notizia da leggere con attenzione.

OffBianca e Dardis sono due artisti giovanissimi calabresi, studiano e si perfezionano quotidianamente nell’accademia di canto della RcVoceProduzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale e per loro è arrivata una vetrina nazionale importante. Ed è stata una grande gioia quando Cecilia Cesario ha comunicato la notizia: “Bravi. E’ ufficiale. Il palco di Deejay on Stage è il vostro”.

Deejay on Stage è un evento che radio Deejay organizza ogni estate in piazze importanti. Evento nato per dare la possibilità a talentuosi artisti di proporre la propria performance. Ci sarà una giuria di qualità che sceglierà il più bravo di ogni sera che poi accederà alla finale. Ad ospitare Deejay on Stage quest’anno sarà Riccione e l’evento durerà dal 5 al 24 agosto. Il 7 agosto (domani sera) il primo a salire sul palco sarà Dardis, mentre per OffBianca la serata da segnare è quella di venerdì 9 agosto.

Tutto pronto quindi per questi due giovanissimi calabresi che sul palco sono pronti a dare il meglio per l’orgoglio di una Cecilia Cesario che confessa: “sono sempre grandi soddisfazioni per l’intera accademia. Auguro il meglio ai miei ragazzi…”.