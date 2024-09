VIDEO – “La simenza di la vita”, il videoclip dell’ultimo singolo di Cavallaro

2 minuti per la lettura

In anteprima solo per il Quotidiano del Sud, il videoclip de “La simenta di la vita”, l’ultimo singolo di Mimmo Cavallaro

Resilienza, è questa la parola chiave del nuovo singolo di Mimmo Cavallaro, “La simenza di la vita”, un brano interamente in dialetto calabrese di cui domani, 20 settembre 2024, uscirà il videoclip oggi visibile in anteprima solo sul Quotidiano del Sud.

IL SIGNIFICATO DEL BRANO

“La simenza di la vita” è una vera e propria riflessione in musica sulla complessità della vita. Affronta il tema della resilienza e di come la vita stessa, anche nelle situazioni più disperate possieda una forza che permette di trionfare sempre e di rinascere. Così come un seme che piantato in un terreno arido riesce comunque a germogliare. Una similitudine che rimanda esattamente al videoclip che attraverso le immagini sottolinea proprio il parallelismo tra la forza della vita e la crescita di un seme. Tema centrale del brano come si evince anche dal titolo.

IL VIDEOCLIP DE “LA SIMENZA DI LA VITA”, L’ULTIMO SINGOLO DI CAVALLARO

Il video infatti, prodotto da GG Produzioni, racconta di un padre che nonostante la dura vita nei campi e le fatiche del suo lavoro, trova conforto nella resilienza della figlia, che riesce con determinazione ad affrontare le avversità. Le scene dunque, mostrano le immagini del lavoro nei campi durante la semina che si alternano a momenti significativi della giovane ragazza.

Ambientato a Manco, in provincia di Cosenza, il videoclip de “La simenza di la vita” celebra inoltre il rapporto profondo di Mimmo Cavallaro con il mondo contadino.

“La simenza di la vita” è contenuto nell’ultimo album di Mimmo Cavallaro, da lui stesso prodotto e distribuito da iCompany. Un progetto discografico che omaggia la sua terra, la Calabria, con le storie di personaggi conosciuti solo ad una piccola comunità ma che vengono considerati miti nella cultura regionale. Ma è anche un omaggio alle bellezze dei luoghi in cui Cavallaro è nato e cresciuto.