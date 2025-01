Calabria Dilettanti: il portiere Palermo guida la 16ª Top Ten di Promozione A

2 minuti per la lettura

La 16ª Top Ten di Promozione A è nel segno del portiere Gianmarco Palermo. Prelevato dallo Scalea a metà stagione, in arrivo dalla Pro Vasto, classe 2000, nel giro di appena due giornate ha subito lasciato il segno. Due gare, infatti, e altrettanti rigori parati per Palermo, il quale si sta confermando uno specialista. Dopo Silva dell’Amantea, anche Simone Caruso ha saggiato la bravura di Gianmarco Palermo, al comando della Top Ten numero 16 del girone A. La classifica del Quotidiano premia il rendimento, ogni settimana, con un punteggio a scalare. I punti conquistati si sommano per andare a formare la graduatoria generale. Per quanto riguarda il turno numero 16, come abbiamo visto, Gianmarco Palermo è il migliore e conquista 10 punti. Alle sue spalle ecco Giovanni Caruso dell’Altomonte. Per una volta ruba la scena al fratello e diventa lui decisivo. Quindi ecco il duttile Oussama Dirane. Nella DB Rossoblù Luzzi “grandi firme” il giovane centrocampista sta dando una grossa mano di aiuto a mister Carnevale.

Nella graduatoria dei migliori della Top Ten numero 16 guidata da Palermo, premiamo quindi la consueta solidità dell’esperto difensore Granata del Trebisacce. Bene anche Jonval del Cotronei, un esterno difensivo con il vizio del gol. A seguire Surace del Malvito: 4 gol nelle ultime due giornate per un bomber che vede la porta come pochi. Al riguardo non poteva mancare Colosimo del Mesoraca. Ogni anno garantisce un cospicuo bottino di reti. Pochi minuti in campo bastano a Furiato per far vincere il Trebisacce e anche, come vedremo, per conquistare la vetta della classifica generale. Bene, inoltre, Scalise del Sersale e Perri dell’Amantea.

Furiato sorpassa Simone Caruso nella graduatoria generale

Se il portiere Palermo guida la 16ª Top Ten di Promozione A, nella classifica generale è Luigi Furiato a comandare. Il talentuoso calciatore del Trebisacce, classe 2005, guida la graduatoria con 30 punti, appena uno in più di Simone Caruso dell’Altomonte. Classifica corta e con un punto che separa il resto della compagnia a scalare. Amendola della Plm Morrone con 28, Colosimo del Mesoraca che sale a 27, Pizzoleo della DB Rossoblù a 26, mentre Granata del Trebisacce aggancia Percia Montani della DB Rossoblù a 25. Seguono Chiappetta dello Scalea con 24, Perez del Campora e Sbrissa del Trebisacce con 22.