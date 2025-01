Francesco Nicoletti in vetta alla Top Ten di Promozione A

2 minuti per la lettura

Risponde al nome di Francesco Nicoletti il leader della Top Ten di Promozione A per quanto riguarda la giornata numero 15 di campionato. L’esterno d’attacco della DB Rossoblù Luzzi realizza un altro gol pesante, con il quale la sua squadra stende l’insidioso Aek Crotone. Ma al di là della rete, va apprezzato il girone di andata del calciatore cosentino. In una squadra di stelle ha dimostrato di essere una stella anche lui: 14 presenze, 6 reti, tanto lavoro sporco e consegne del tecnico rispettate. A Francesco Nicoletti vanno così i 10 punti del leader di giornata. Ogni settimana il Quotidiano del Sud redige una classifica con un punteggio a scalare, tenendo in considerazione il rendimento. I punti accumulati ogni settimana vanno quindi a formare la classifica generale. Nella giornata numero 15 Nicoletti precede lo scalpitante Diego Surace. Il nuovo bomber del Malvito piazza una tripletta e si presenta alla grande. Ma adesso, serve, appunto la continuità, proprio quella che sta manifestando il giovane Nicolas Chiappetta dello Scalea. Non a caso per lui ecco una nuova presenza nella Top Ten dei migliori. A seguire non poteva mancare il bomber Simone Caruso: sono anni che segna con frequenza e spesso realizza gol pesanti. Quindi troviamo la new entry Palermo dello Scalea: al debutto subito un rigore parato. Bene anche il solito Sbrissa del Trebisacce e il puntuale Amendola della Plm Morrone. A chiudere una citazione per Francisco del Sersale, Marchionni del Cotronei e Yaya del Cassano Sybaris.

Simone Caruso nuovo leader nella Top Ten generale

Nella settimana in cui Nicoletti è il leader della Top Ten di giornata della Promozione A, si registra un cambio al vertice nella graduatoria generale. Simone Caruso dell’Altomonte è infatti al comando con 29 punti, appena uno in più di Andrea Amendola, il quale sale in seconda posizione. A quota 27 ecco Furiato del Trebisacce, davanti al tandem della DB Rossoblù Luzzi formato da Pizzoleo (26 punti) e Percia Montani (25). A seguire Chiappetta dello Scalea con 24, Colosimo del Mesoraca con 23, Perez del Campora e Sbrissa del Trebisacce con 22 e Bruno dell’Aek Crotone con 21.

