Top Ten Promozione A: Carlo Tassoni in vetta dopo la prima giornata di campionato

Nella prima Top Ten Promozione A spicca Carlo Tassoni. Il difensore del Mesoraca, ambiziosa compagine crotonese subito vincente al debutto, come al solito offre una prova di grande sostanza nel reparto arretrato, mettendosi subito in bella evidenza. Da parte sua una consistente mano di aiuto ai compagni e la leadership della classifica di rendimento.

Già, perché la Top Ten Promozione A tiene in considerazione proprio questo, ossia il rendimento avuto nel corso delle giornate. Per cui ogni settimana andremo a premiare i migliori del torneo, con un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti ottenuti andranno così a sommarsi per comporre la classifica generale. Faremo questo per tutti e tre i principali tornei dilettantistici calabresi, vale a dire Eccellenza, Promozione A e B.

In occasione della prima uscita, quindi, Carlo Tassoni è in vetta alla graduatoria con 10 punti. Un calciatore, quello del Mesoraca, dalle poche parole e dall’elevato rendimento. Il suo, ogni anno, lo porta puntualmente a casa. Abile e affidabile, insomma. Un difensore attento, determinato e puntuale.

Tassoni precede Amendola della Plm Morrone. Un ottimo avvio anche per l’attaccante cosentino, autore di una doppietta al debutto e di una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. E lo stesso vale per Heredia del Trebisacce: tanta sostanza in mezzo al campo, dinamismo e quantità. Fra i protagonisti della vittoria della sua squadra.

Ai piedi del podio della Top Ten Promozione A ecco Bria del V.E. Rende: un suo intervento dinanzi alla porta evita guai alla sua squadra, ma al di là dell’episodio, il suo esordio stagionale in campionato non passa inosservato. Anche lui garantisce tanto alla sua squadra.

Si attendono molti gol da Alessio Colosimo e il centravanti del Mesoraca inizia subito alla grande. Sua la rete che sblocca il risultato nella gara vinta sul campo dell’ostica Soccer Montalto. Colosimo pertanto è fra i migliori di giornata.

A seguire ecco Matteo Casella della DB Rossoblu Luzzi. I cosentini vanno a segno quattro volte, ma per la prima di campionato preferiamo attribuire dei punti al mediano di corsa e di temperamento. Per quelli come lui ci sono poche vetrine, ma chi mastica calcio capisce il suo valore e apprezza il suo contributo.

Prestazione da incorniciare per Diabate dell’Altomonte: nel cuore della mediana le prende tutte lui e dà vita alle manovre della squadra di Pascuzzo, corsara al debutto.

Non tanti interventi, ma puntuale attenzione da parte di Farina, portiere del Campora, il quale finisce in ottava posizione nella Top Ten Promozione A, dove vanno a punti anche l’esperto Cosimo Cosenza dell’Aek Crotone e l’intramontabile Davide Cassaro del Sersale. In entrambi i casi parliamo di elementi sprecati per la categoria, in grado di poter dire la loro e di aiutare i compagni.