Si è fermata sul campo di Santa Maria la Carità, in Campania, la lunga imbattibilità del Sambiase. La squadra di Claudio Morelli ha incassato un gol a distanza di circa otto mesi dall’ultima volta, arrestandosi così a 1379 minuti. Il record di imbattibilità fra i Dilettanti di Calabria resta quindi in possesso della Rosarnese e risale al 1987.

Ma prima di parlare di questo primato è doveroso rendere omaggio al Sambiase, fra l’altro migliore difesa d’Italia, dalla A fino all’Eccellenza, nella stagione 2023/24. Un’annata da incorniciare per il club del presidente Angelo Folino, adesso alle prese con la Serie D, dove aumentano le difficoltà, per quella che resta comunque una categoria più consona al valore e alla tradizione del Sambiase.

Domenica 22 settembre Alessio Giuliani si è chinato a raccogliere il pallone finito nella propria porta: l’ultima volta era accaduto il 14 gennaio del 2024, fra l’altro su rigore (nel 4-1 alla Palmese), per cui il Sambiase, finora, in tutto l’anno ha incassato appena tre reti, considerando lo 0-2 finale contro il Pompei.

Tredici partite senza subire reti fra i Dilettanti in Calabria, stabilendo il nuovo record di imbattibilità, più due gare da imbattuto in Serie D per un totale di 1379 minuti, in larga parte da ascrivere ad Alessio Giuliani (il portiere del Sambiase non ha subito reti per ben 1199 minuti (180 spettano a Martino).

Questo dato riguarda i soli tempi regolamentari, per cui è chiaro che, considerando i vari minuti di recupero, il conteggio aumenterebbe ancora, ma nel momento in cui andiamo a considerare anche dei primati lontani nel tempo, allora per una questione di equità, il raffronto lo facciamo, appunto sui novanta di gioco.

Il record di imbattibilità di Fofò Palmieri fra i Dilettanti in Calabria

E allora resiste ancora il primato di Fortunato Palmieri, per tutti Fofò, stabilito con la Rosarnese di Mimmo Varrà nel 1987. Il portiere lametino rimase imbattuto dal 1° febbraio di quell’anno (quando la squadra vinse il torneo di Promozione) fino al 18 ottobre, quando la Rosarnese fu sconfitta per 0-4 dal S.Antonio Abate in trasferta. Anche in questo caso c’entra la Campania con la fine del record di imbattibilità fra i Dilettanti in Calabria. Fofò Palmieri rimase imbattuto per 1434 minuti. E ovviamente non siamo in possesso dei tempi di recupero, altrimenti anche in questo caso, il numero aumenterebbe ancora.

Una formazione della Rosarnese con Fofò Palmieri come portiere

Resiste questo record di imbattibilità, allora, ma per quanto riguarda i Dilettanti di Calabria il Sambiase ha lasciato comunque il segno, avendo stabilito il nuovo primato nel torneo di Eccellenza, strappandolo a Galluzzo e al Locri (901 minuti nel 2017/18). Una bella soddisfazione per tutta la squadra e la società, lo staff tecnico e in particolare lo stesso portiere Alessio Giuliani e il preparatore Gianluca Caravella.

I primati di Ramunno e Dagostino

A superare la rilevante cifra dei mille minuti di imbattibilità, fra i Dilettanti in Calabria, stabilendo un record, nel torneo di Promozione, ci sono altri due portieri. Nel girone A si rammentano i 1148 minuti senza subire reti di Francesco Ramunno, con la maglia della Rossanese nella stagione 2017/18.

Francesco Ramunno, in maglia gialla, imbattuto con la Rossanese per 1148 minuti nella stagione 2017/18