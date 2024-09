Top Ten Eccellenza: nella seconda giornata sprinta Sapone

3 minuti per la lettura

È un calciatore che vorresti avere sempre al tuo fianco. Perché sai che corre per due, ci mette ardore e passione, offre un rendimento elevato e, talvolta, ti toglie anche le castagne dal fuoco. Questo e molto altro ancora è Giuseppe Sapone, centrocampista della Palmese, leader della Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda la 2ª giornata. La squadra neroverde proprio grazie a lui recupera lo svantaggio in casa del Rende, ma al di là del gol, la prestazione offerta è di rilievo e gli vale la seconda nomination consecutiva della graduatoria dei più bravi.

Nella circostanza proprio Sapone, pertanto, conquista il primato di giornata nella Top Ten di Eccellenza, la classifica che tiene in conto il rendimento offerto nel corso della stagione. Di conseguenza ogni settimana andremo a scegliere i migliori dieci del campionato, attribuendo loro un punteggio a scalare. A intervalli regolari pubblicheremo anche la classifica generale, che tiene in conto i punti collezionati dai giocatori nel corso delle varie giornate.

Le parate di Calderaro e l’onnipresente Clasadonte

Se il Rende muove la classifica è anche grazie alla giornata di grazia di Calderaro. L’estremo difensore della squadra biancorossa si esalta in alcune circostanze e viene punito solo da Sapone, ma per il resto fa sempre buona guardia. Una prestazione incoraggiante per il futuro. Nel Soriano che vince la prima gara, invece, spicca l’intelligenza tattica di Piero Clasadonte, al terzo posto nella Top Ten di Eccellenza dopo una partita di alti livelli. Senso della posizione, interventi precisi, chilometri tanti e generosità estrema: applausi.

Nella Top Ten di Eccellenza il bis di Puntoriere

C’è un altro calciatore già presente nella graduatoria dei più bravi in occasione della prima giornata e adesso nuovamente nella Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda il secondo turno. Nella ReggioRavagnese che vola in vetta, spicca fra gli altri il valore di Giulio Puntoriere. Non solo per i gol segnati, ma per la costanza di rendimento in particolare e l’imprevedibilità che offre nel gioco del team di Misiti. E allora rieccolo fra i migliori di giornata.

New entry di valore

Spanò della Vigor Lamezia rompe il ghiaccio e si candida a disputare un torneo da protagonista, proprio come Habachi del Castrovillari: doppietta a Paola e prova interessante. Nel primo successo del Brancaleone c’è la firma di Matteo Carbone: esperienza, senso della posizione, carattere e qualità. È uno dei pochi in grado di cambiare la partita. Nella Top Ten di Eccellenza della seconda giornata ecco quindi Alassani del Rende, altro calciatore capace di imprimere un altro ritmo al confronto. Ha scelto di indossare la maglia del Rende dove potrà dare un grande contribuito alla causa. Se la Vigor rimane in piedi contro la Rossanese e può toccare ancora la vetta della classifica lo deve pure alle parate di Serafino Iannì, il quale mette in mostra subito il proprio valore e dà dimostrazione di affidabilità fra i pali. Infine, nella Gioiese che vive un momento difficile e che, nonostante le partenze, riesce a piegare un Cittanova partito in ritardo, scegliamo la qualità di Meskar, chiamato adesso a dare continuità al proprio rendimento.