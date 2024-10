2 minuti per la lettura

PALMI – È partito da metà campo, dando vita a una progressione delle sue. Nessuno è riuscito a fermarlo. Ha segnato, si è toccato la gamba e ha chiesto il cambio. È durata otto minuti la partita del centrocampista della Palmese, Aristoteles Romero, domenica scorsa, contro il Bocale. Partendo da centrocampo, ha lasciato tutti sul posto e facendo valere l’esplosività del proprio fisico, ha segnato un gol da applausi nella terza giornata del torneo di Eccellenza. Ma la gioia è durata poco. Il calciatore venezuelano, acquisto estivo a sorpresa della Palmese, è dovuto uscire anzitempo dal campo e in questi giorni si valuterà l’entità del guaio fisico. Un problema non da poco per il tecnico Mimmo Zito e per la tifoseria neroverde, letteralmente conquistata dalla classe di un calciatore che vanta trascorsi in Serie A e nella nazionale del Venezuela.

La comparsa in Serie A con il Crotone

Il nuovo centrocampista della Palmese, classe 1995, ha dalla sua esperienze un po’ ovunque, dalla Spagna all’Albania, passando per il suo paese e anche l’Italia, visto che lo si ricorda per un breve periodo anche al Crotone: 6 presenze in A e due in B. In rete circola ancora una foto che lo immortala assieme a Dybala della Juve.

Aristoteles Romero e il colpo della Palmese

Non molte le gare giocate negli ultimi anni, finché la scorsa estate la Palmese del presidente Francesco Sergi non si è presentata con la novità rappresentata appunto da Aristoteles Romero, il cui nome di battesimo, ovviamente, evoca il film cult con Lino Banfi strepitoso protagonista ne “l’Allenatore nel pallone” nei panni di Oronzo Canà alla prese con il brasiliano Aristoteles. Nel caso di Romero, invece, siamo di fronte a un calciatore venezuelano, il cui nome è legato alla passione del padre per la filosofia greca. Non a caso ha chiamato gli altri figli Andromeda, Zeus e Socrates.

Approdato a Palmi, Aristoteles Romero ha firmato la prima vittoria della Palmese contro il Soriano, tanto da meritarsi la seconda posizione nella Top Ten del Quotidiano del Sud (che premia i migliori dieci, ogni settimana, del campionato di Eccellenza).

Domenica scorsa, 29 settembre 2024, eccolo segnare ancora contro il Bocale, facendo spellare le mani ai propri tifosi, poi preoccupati, però, per la sua immediata uscita dal rettangolo verde. È un tuttocampista possente e dinamico, veramente difficile da contenere, soprattutto quando parte in velocità. La sua fisicità lo rende immune ai contrasti, ma forse la massa muscolare è particolarmente delicata e quindi ecco lo stop. Fatto sta che la Palmese sogna con Aristitoles e spera di rivederlo al più presto in campo. Sicuramente un Romero in piena efficienza fa la differenza nel massimo torneo dilettantistico calabrese.