Baiata e Spanò aprono e chiudono la quarta Top Ten di Eccellenza

Per la seconda settimana consecutiva è del Cittanova il leader della Top Ten di Eccellenza. Questa volta tocca al difensore Emanuele Baiata, classe 97, diverse esperienze fra D ed Eccellenza, leader difensivo di un reparto punito solo su rigore, in casa del Soriano, all’ultimo minuto. Grande prestazione sotto molteplici aspetti, anche dal punto di vista caratteriale da parte di Baiata (ognuno si aiuta per come può). Mostra di avere tanta personalità e francobolla chiunque passi dalle sue parti. Sicuramente una giornata da protagonista in una squadra, quella di Crucitti, adesso più sicura dei propri mezzi. E così, dopo la leadership di Ientile, arriva il primato di Baiata, difensore arcigno, davvero difficile da superare.

Se Baiata è il leader della Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda la quarta giornata, sul podio troviamo altri due elementi ugualmente in bella evidenza. La piazza d’onore spetta a Paolino Corno: tiene lui in piedi la Paolana neutralizzando un calcio di rigore nella sfida con l’Ardore, quando il risultato era di 0-0. Una garanzia e una presenza importante fra i pali, quella di Corno, non nuovo a gesti simili. E già che siamo in vena di prodezze, la rovesciata vincente di Giulio Puntoriere merita solo tanti applausi. Il gol, però, è la classica ciliegina sulla torta, perché offre un’altra prova di rilievo. Tre reti nelle prime quattro giornate e ReggioRavagnese che vola in vetta. Ma se Puntoriere merita un plauso particolare, bisogna considerare che tutta la squadra sta girando alla grande.

La Top Ten di Eccellenza premia anche i big della Dgs Praia Tortora

In quarta posizione ecco Mattia Novello del Castrovillari: è lui a firmare il pesante successo di Gioia Tauro, il secondo stagionale per il team di Caruso, finora molto efficace nelle gare esterne. A seguire c’è Angelo Petrone: la Dgs Praia Tortora resta sempre legata alle prodezze del suo capitano, autentico trascinatore e alla prima presenza nella formazione dei migliori. Assieme a lui ecco il centrocampista Maitini, fra le note liete di questo avvio di campionato. Qualità e quantità in mediana: un ottimo acquisto. Fra i due calciatori del Praia troviamo il centravanti Romano: entra a gara in corso e incide con una doppietta sulla vittoria del Bocale. È già a quota tre centri in campionato. Deve ripetersi, ovviamente, per tornare nuovamente nella Top Ten di Eccellenza che tiene in considerazione il rendimento e la continuità.

Conferme e new entry

Andrea Palermo era già apparso nella prima Top Ten di Eccellenza della stagione. Il centrocampista dell’Isola Capo Rizzuto ha già fatto capire di voler fare la differenza e anche contro la Vigor si regala una giornata da ricordare. La formazione di Gregorace ha mostrato nuovamente i muscoli e ha messo in mostra un calciatore di talento. Dall’altro lato non è bastata la nuova rete di Nico Spanò alla Vigor per vincere la partita, ma il centravanti di Gioia Tauro è al terzo centro consecutivo e questo vale molto per la graduatoria di rendimento. Infine ecco la new entry: si tratta di Rosario Spanò, giovane portiere del Cittanova. A Soriano si mostra attento ed efficace fra i pali. Classe 2006, può e deve crescere ancora.

Ricordiamo, infine, che i punti conseguiti ogni settimana andranno a sommarsi per formare una graduatoria generale che il Quotidiano del Sud pubblicherà a intervalli regolari sulla pagina web.