Salvatore Piccolo portiere goleador in vetta alla Top Ten

3 minuti per la lettura

Prima si è messo a parare. E quelli di Salvatore Piccolo non sono certo degli interventi banali. Poi, in pieno recupero, con la sua squadra sotto di un gol, si è spinto in attacco e con un micidiale stacco di testa ha segnato il gol del pareggio del Capo Vaticano in casa del San Nicola Chiaravalle. Una giornata da protagonista, insomma, per Salvatore Piccolo, che gli vale la leadership della Top Ten di Promozione B, per quanto riguarda il 7° turno di campionato. L’ennesima perla di una carriera infinita, iniziata nel 1997, a quindici anni, in Promozione con la maglia del Melicucco, toccando la vetta più alta con il Materasassi in Serie D.

La Top Ten premia Salvatore Piccolo, 42 anni e non sentirli

Vola fra i pali come un ragazzino, si diverte, porta allegria, dispensa consigli e regala prodezze. A 42 anni già compiuti (il 2 gennaio saranno 43), Salvatore Piccolo si regala quindi una giornata in vetta alla Top Ten di Promozione B. Un portiere goleador, con una lunga storia da raccontare alle spalle. Fra le tante imprese c’è anche un’annata passata a giocare da attaccante (a seguito di un infortunio alla mano) con ben 22 reti messe a segno in Seconda categoria, con la Melicucchese. Questa è la quarta stagione con il Capo Vaticano e quello realizzato domenica è il secondo gol. La volta precedente, due stagioni addietro, aveva segnato contro il Roccella su calcio di punizione, un’altra specialità di Salvatore Piccolo, giunto così alla 7ª rete in carriera da portiere.

Alle soglie delle 700 presenze in carriera

Aveva terminato la precedente annata da protagonista, parando un rigore nella finale play off. Lo ritroviamo quindi in vetta alla Top Ten di Promozione B, perché Salvatore Piccolo, dopo aver saltato alcune gare per un infortunio alla spalla, al rientro ha subito piazzato qualche parata spettacolare delle sue. Non contento, si è messo a segnare una rete da fare invidia a diversi bomber. Al suo attivo quasi 700 presenze dalla 2ª categoria alla Serie D, con Melicucco, Capo Vaticano, Materasassi, Rosarnese, Serrese, Marina di Gioiosa, Soriano, Rombiolese. In carriera annovera anche 6 promozioni a cui si aggiungono vari piazzamenti di rilievo. Lo conoscono tutti e viene apprezzato come uomo, prima ancora che come giocatore. L’auspicio è che possa giocare ancora a lungo, perché un giocatore simile sa regalare davvero tante emozioni. Intanto anche questa settimana è nella Top Ten del campionato.

LEGGI ANCHE: Promozione B: Agustin Lara in vetta alla Top Ten fra gol e magie

Grasso e Marulla nella Top Ten di Promozione B

Dopo aver dedicato la meritata copertina a Salvatore Piccolo, nel valutare la Top Ten di Promozione B, relativamente alla 7ª giornata, la piazza d’onore la attribuiamo a Grasso. Il portiere del San Nicola Chiaravalle tiene in piedi i suoi e lo batte solo in extremis il collega avversario, appunto Salvatore Piccolo. In terza posizione largo a Marulla del Gioiosa Jonica. Prestazione impeccabile della squadra di Logozzo contro l’ex capolista Val Gallico. E là dietro Marulla, al solito, mette grinta, esperienza, senso della posizione.

Protagonisti e conferme

Il centravanti Sapone della Pro Pellaro è meritatamente in quarta posizione, nella Top Ten di Promozione B, perché continua a segnare con una certa frequenza (5 reti in sette gare). La conferma è anche Yoni Angulo. Avvia lui la rimonta della Deliese capolista. E pure lui continua a bucare la porta avversaria con una costanza impressionante. Sempre decisivo. Sempre un rendimento elevato, che poi è la cosa che più conta nella Top Ten di Promozione B. A completare la graduatoria dei migliori troviamo anche Romagnuolo dell’Atletico Maida (tanta solidità nella difesa giallorossa). A seguire il giovane Mercurio della Deliese e Candito del Melito: per entrambi una nuova apprezzabile prestazione. Infine un premio a Denaro del Gioiosa Jonica (in mediana fa sempre tanto lavoro sporco) e a Giorgi della Bovalinese (contro il Guardavalle è fra i migliori in campo).