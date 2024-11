Eccellenza: la Top Ten della 10ª giornata premia Padin

2 minuti per la lettura

Tocca a Franco Padin prendersi la vetta della Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda la giornata numero 10 di Eccellenza. Il centravanti della Vigor Lamezia trascina i suoi alla vittoria in casa della Paolana e conquista i dieci punti che vanno al migliore della settimana. Ricordiamo, infatti, che la Top Ten prevede un punteggio a scalare con il quale si premiano i migliori dieci della giornata di Eccellenza. I punti acquisiti nel corso delle giornate si sommano per andare a formare la classifica generale. Tornando a Padin, la sua doppietta è di quelle pesanti. Dimostra fiuto del gol e senso della posizione. Un attaccante micidiale che fra l’altro ripropone le proprie ambizioni in ottica classifica marcatori. D’altronde parliamo di un centravanti che in questa categoria può fare la differenza. Padin succede nella leadership della Top Ten al bomber Fioretti, vincitore nella passata settimana.

Rivadero e Palermo dietro Padin nella Top Ten di Eccellenza

Il centravanti della Vigor Franco Padin è quindi il decimo vincitore della Top Ten di Eccellenza, ma onore e merito a coloro che completano il podio. Rivadero è l’autentico trascinatore della Dgs Praia Tortora nella vittoria di rimonta sul Rende. Doveva riscattarsi e c’è riuscito sul campo alla grande. Quindi riecco Palermo dell’Isola Capo Rizzuto: segna e si conferma dinamico e propositivo. Un calciatore dal rendimento sempre molto elevato e non nuovo alle nomination nella Top Ten di Eccellenza.

Nuove presenze

La Top Ten di Eccellenza che registra la vittoria settimanale di Padin, presenta anche una riconferma, quella relativa al difensore greco Chatzinikolaou, classe 2006, sempre fra i più propositivi del Castrovillari. E poi ritrova Riconosciuto della Rossanese, calciatore che sa abbinare quantità e qualità. La Rossanese sprinta anche con le sue reti, ma questa settimana un plauso lo merita comunque tutta la squadra di Aloisi. Quindi ci sono cinque new entry. Cominciamo da Ruano della Vigor Lamezia, difensore di sostanza e presenza. Fare gol alla capolista è sempre complicato. A seguire appare Infusino della Gioiese: carattere da vendere e spunti di classe niente male. C’è quindi Tuscano del Brancaleone, classico calciatore molto redditizio nella zona nevralgica del campo. Vitetta del Cittanova è un altro elemento da tenere in considerazione e quindi da premiare soprattutto per il rendimento. Infine spazio a Napolitano della Palmese: se è in buone condizioni, in questa categoria fa la differenza. Vedremo se avrà modo di continuare così.