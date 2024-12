Dilettanti: Fanello miglior tecnico del 2024 davanti a Varacalli e Aloisi

3 minuti per la lettura

È Danilo Fanello il miglior tecnico fra i principali tornei dilettantistici calabresi (Eccellenza e Promozione) per quanto riguarda l’anno solare 2024. Il trainer lametino alla guida della Vigor ha ottenuto una media di 2,18 punti. Nessuno ha saputo fare meglio fra coloro i quali hanno allenato, appunto, in Eccellenza e Promozione nell’anno che sta per terminare. Un primato amaro, per Fanello, visto che la società lametina ha deciso di esonerarlo poco più di una settimana addietro, pur avendo ottenuto appunto una così rilevante media. Con Fanello in panchina, nella stagione regolare, la Vigor ha ottenuto 18 vittorie e 7 pareggi, perdendo appena 3 partite, con 54 gol fatti e 16 subiti nelle 28 giornate della sua gestione. L’esonero, per un tecnico, porta sempre tanto dispiacere, a maggior ragione, in questo caso, se consideriamo i numeri “pesanti” portati in gestione da Danilo Fanello, capace di ottenere 61 punti in 28 giornate, per una media, appunto, di 2,18 punti, la migliore dell’anno solare. Nonostante l’esonero, rimane per mister Fanello una bella soddisfazione.

Danilo Fanello miglior tecnico del 2024: ecco il criterio utilizzato

Come si arriva a eleggere Danilo Fanello quale miglior tecnico dell’anno solare ? Semplice. Abbiamo preso in rassegna gli allenatori che, fra Eccellenza e Promozione A e B hanno avuto una certa continuità fra la seconda parte della stagione 2023/24 e la prima parte della stagione 2024/25, terminata domenica scorsa, 15 dicembre. Il conteggio riguarda le gare della stagione regolare (escludendo spareggi e coppa) da gennaio a dicembre del 2024 in Eccellenza e Promozione. Di conseguenza abbiamo sommato i punti conseguiti dagli allenatori e li abbiamo divisi per le partite disputate durante la loro gestione. Danilo Fanello, come si diceva, è arrivato a una media di 2,18 punti.

Argento e bronzo per Varacalli e Aloisi

Se Danilo Fanello è il miglior tecnico dell’anno solare 2024, bisogna fare i complimenti anche a Raffaele Varacalli, secondo in questa speciale graduatoria. Fra Sersale prima e Mesoraca dopo, nel girone A di Promozione ha terminato l’anno con una media esatta di 2 punti a partita. Un bel ruolino, insomma, per Varacalli, che conquista così la “medaglia d’argento” salendo sul podio dei più bravi. La conferma di essere un allenatore che sa il fatto suo, lontano dai riflettori, ma concreto come pochi. C’è poi da complimentarsi anche con Luca Aloisi, la cui ascesa è continua. Nel 2022 si è classificato all’8° posto, nel 2023 ha ottenuto la 5ª posizione e nel 2024 sale sul podio, arrivando al 3° posto. Per il tecnico della Rossanese una media annuale di 1,94 punti ottenuti fra Promozione A (dove ha vinto il campionato) ed Eccellenza (dove ha terminato l’anno con la squadra in piena zona play off). Un tecnico che continua a crescere e a far parlare i fatti.

Tecnici in bella evidenza

Abbiamo appena visto il podio, con Danilo Fanello miglior tecnico del 2024, davanti a Varacalli e Aloisi. Ai piedi del podio si classifica, in quarta posizione, Pascuzzo dell’Altomonte con una media punti di 1,90: anche per lui un buon piazzamento. C’è quindi un bel terzetto al 5° posto: Aita della Dgs Praia Tortora, De Domenico con la Paolana (ma il cammino si è interrotto anzitempo) e Malucchi del Trebisacce sono arrivati a una media di 1,87 punti. Per Aita anche la soddisfazione di aver toccato la vetta in Eccellenza con l’aggiunta del brillante cammino in coppa. In ottava posizione c’è Giovinazzo del Soriano con 1,73, davanti a Dal Torrione (1,72 di media punti fra Saint Michel e Gioiese). Completa la Top Ten dei migliori allenatori del 2024 (fra Eccellenza e Promozione) Andrea Spinelli con 1,66 punti DB Rossoblù Luzzi e Rende. L’anno scorso secondo posto per Spinelli, dietro Maviglia dell’Ardore e davanti a Morelli. Infine a seguire tutti gli altri, da Magarò, Cormaci e Laratta, passando per Misiti, Surace, Burgo, Lio, Gambi, Aquilino e Verbaro. Restano “fuori” dalla grafica Gregorace con 1,35 di media, Sisi con 1,30 e altri ancora.

