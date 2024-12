Eccellenza: Fioretti e Romano in vetta alla classifica dei marcatori

1 minuto per la lettura

C’è un tandem in testa alla classifica marcatori dell’Eccellenza ed è formato da Simone Fioretti e da Vincenzo Romano. Il bomber del Soriano, a caccia del tris, dopo aver trionfato nelle due precedenti edizioni, è stato affiancato dall’attaccante esterno del Bocale, autore di una tripletta nell’ultima giornata contro un Castrovillari imbottito di under. Una bella lotta, quella relativa alla graduatoria dei bomber, che vede fra l’altro in seconda posizione, a un solo gol di distanza, un’altra coppia, formata da Tomas Rivadero della Dgs Praia Tortora e Marco Riconosciuto della Rossanese. Quest’ultimo è fra l’altro il leader settimanale della Top Ten di Eccellenza. In entrambi i casi, non essendo due goleador, i meriti aumentano. A sette reti ecco Bongiorno, anche lui della Rossanese e a 6 Petrone della Dgs Praia Tortora.

Classifica marcatori: le prime posizioni

Come si diceva, Fioretti e Romano sono al comando della classifica marcatori di Eccellenza dopo 14 giornate. Ecco le prime posizioni della graduatoria.

9 reti: Romano (Bocale), Fioretti 2 rig. (Soriano)

8 reti: Rivadero (Dgs Praia Tortora), Riconosciuto (Rossanese)

7 reti: Bongiorno (Rossanese)

6 reti: Petrone (Dgs Praia Tortora, 3)

5 reti: Gonzalez (Brancaleone), Baldeh, Cordova 3 rig. (ReggioRavagnese)

4 reti: Palermo (Isola Capo Rizzuto), Santangelo (Paolana), De Leon, Puntoriere (ReggioRavagnese), Carrozza 2 rig. (Rossanese), Padin, Spanò (Vigor Lamezia)

3 reti: Carbone 2 rig. (Brancaleone), Aquino (Castrovillari), Khoris 1 rig. (Cittanova), Maitini (Dgs Praia Tortora), Florez (Gioiese), Federico, Lentini 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Lavilla (Palmese), Mazzotta (Paolana), Condemi (Vigor Lamezia)